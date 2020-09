DHL Express (Slovakia) informuje o úprave cien na rok 2021

Bratislava 18. septembra (OTS) - DHL Express, popredný dodávateľ medzinárodných expresných služieb informuje o ročnom všeobecnom zvýšení cien, ktoré vchádza do platnosti 1. januára 2021. V Slovenskej republike dôjde k priemernému zvýšeniu cien v porovnaní s rokom 2020 o 4,9%. Poplatok za kus s nadváhou a nestohovateľnú paletu sa upraví na 85 EUR za kus a 175 EUR za paletu. Toto má neustále zabezpečovať odolnosť našej siete a udržiavať vysoké štandardy služieb.



„Naším cieľom v spoločnosti DHL Express je podporovať našich zákazníkov pri dosahovaní ich obchodných cieľov prispôsobovaním našich služieb potrebám ich podnikania. Nevyhnutným predpokladom pre splnenie týchto potrieb je investovanie do našej medzinárodnej siete“, uviedla Daniela Mišurová, Managing Director, DHL Express Slovensko. „Ročná úprava cien nám umožňuje ďalej rozvíjať našu infraštruktúru a zároveň nám umožňuje používať najmodernejšie technológie a individuálne doručovacie procesy, aby sme zabezpečili najlepšie zákaznícke riešenia vo svojej triede. V reakcii na zvýšený dopyt po logistických službách v dôsledku rastúceho objemu tovaru na e-commerce trhu sme investovali značné prostriedky do obnovy našej leteckej flotily, ako aj do našej globálnej siete. Tieto a budúce inovácie pomôžu nám, našim zákazníkom a partnerom a zároveň významne prispejú k zlepšeniu našej ekologickej stopy. “



Ceny sa každoročne upravujú spoločnosťou DHL Express, berúc do úvahy infláciu a dynamiku meny, napríklad administratívne náklady spojené s regulačnými a bezpečnostnými opatreniami. Tieto opatrenia sú pravidelne aktualizované vnútroštátnými a medzinárodnými orgánmi vo všetkých viac ako 220 krajinách a teritóriách, ktoré DHL Express obsluhuje. V závislosti od miestnych podmienok krajiny sa úpravy cien líšia a budú sa vzťahovať na všetkých zákazníkov, ak to zmluvy umožňujú.”



31. decembra 2020 Spojené kráľovstvo opustí colnú úniu Európskej únie. Aj keď je skupina Deutsche Post DHL zvyknutá čeliť širokej škále obchodných prekážok, z tohto vývoja nám vzniknú značné dodatočné prevádzkové náklady. S cieľom zabezpečiť trvalú kvalitu služieb, ktorú naši zákazníci očakávajú, budeme od 1. januára 2021 účtovať poplatok za všetky prichádzajúce a odchádzajúce colné zásielky medzi Spojeným kráľovstvom a krajinami Európskej únie. S informáciami, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, sa plánuje, že tento poplatok bude stanovený na 0,25 EUR za kg, minimálne 5 EUR za zásielku. Tento poplatok môže byť upravený, ak sa okolnosti výrazne zmenia.