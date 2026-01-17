< sekcia Ekonomika
DHL: Objednávanie viacerých veľkostí zvyšuje mieru vrátenia tovaru
Aby sa vrátený tovar nestal len nákladovým centrom, DHL rozšírila svoju špecializovanú sieť DHL ReTurn Network na jeden z najväčších globálnych maloobchodných trhov.
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Po najrušnejšom nákupnom období roka vstupuje globálny logistický sektor do tzv. sezóny vrátenia tovaru. Podľa logistickej spoločnosti DHL objednávanie viacerých veľkostí alebo farieb zvyšuje mieru vrátenia v priemere nad 50 %. V mimoriadne citlivých kategóriách, ako sú dámske šaty, môže dosiahnuť až 90 %. Informovala o tom spoločnosť DHL Logistics (Slovakia).
Pri takomto objeme vráteného tovaru má infraštruktúra logistického partnera zásadný vplyv na ziskovosť aj udržateľnosť značiek. Masívny objem vráteného tovaru podľa DHL vytvára to, čo odborníci označujú ako neviditeľný zdroj hodnoty odhadom 62,5 miliardy USD v potenciálnych globálnych príjmoch, ktoré každoročne zostávajú nevyužité. Ide o prípady, keď sa vrátené produkty považujú za odpad namiesto aktív.
Len v USA, kde dosiahla hodnota vráteného maloobchodného tovaru v roku 2024 až 890 miliárd USD, vedie tento trend k prehodnocovaniu odolnosti a efektivity dodávateľských reťazcov.
„Vrátenie tovaru je neoddeliteľnou súčasťou nákupného procesu. Tento dopyt pokrývame sieťou takmer 170.000 pobočiek v Európe a digitálnymi riešeniami, ako sú vrátenia bez štítkov, ktoré už preferuje 32 % zákazníkov generácie Z. Okrem pohodlia tým priamo skracujeme prepravné vzdialenosti,“ uviedol generálny riaditeľ DHL eCommerce Pablo Ciano.
Podľa DHL eCommerce Trends Report 2025 a aktuálnych prevádzkových údajov DHL identifikovala jasný posun - víťazmi globálneho obchodu už nie sú tí, ktorí sa snažia vráteniam predchádzať, ale tí, ktorí dokážu efektívne riadiť celý cyklus.
Bezproblémový proces vrátenia tovaru patrí medzi kľúčové faktory ovplyvňujúce nákupné rozhodovanie zákazníkov. Až 79 % online nakupujúcich opustí nákup, ak podmienky vrátenia tovaru nezodpovedajú ich očakávaniam. Zatiaľ čo obchodníci často označujú ako dôvod vrátenia poškodenie pri preprave, zákazníci vidia problém inde. Najčastejšie uvádzajú nesprávnu veľkosť (54 %) a jeho nízku kvalitu (55 %).
Aby sa vrátený tovar nestal len nákladovým centrom, DHL rozšírila svoju špecializovanú sieť DHL ReTurn Network na jeden z najväčších globálnych maloobchodných trhov. Po akvizícii spoločnosti Inmar Supply Chain Solutions sieť v súčasnosti prevádzkuje 11 strategicky umiestnených prevádzok v Severnej Amerike, zameraných na spracovanie vráteného tovaru z e-commerce aj nadbytočných zásob.
„Efektívny dodávateľský reťazec je základom každej úspešnej stratégie vrátenia tovaru. Prostredníctvom DHL ReTurn Network nepresúvame len zásielky - vraciame produkty späť na trh,“ priblížil generálny riaditeľ DHL Supply Chain pre Európu, Stredný východ a Afriku Hendrik Venter. „Zaradením tovaru do sekundárnych predajných kanálov dokážeme zabezpečiť, že až 90 % hodnoty produktu sa vráti späť v podobe tržieb,“ dodal s tým, že udržateľnosť a ziskovosť sú v DHL dve strany tej istej mince.
