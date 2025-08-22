< sekcia Ekonomika
DHL výrazne obmedzuje prepravu balíkov z Nemecka do USA
Logistický gigant v piatok oznámil, že balíky od súkromných osôb, ktorých hodnota presahuje 100 USD, bude možné od soboty (23. 8.) posielať do USA iba ako drahšie expresné zásielky.
Autor TASR
Bonn 22. augusta (TASR) - Nemecká logistická spoločnosť DHL z dôvodu nových colných predpisov výrazne obmedzuje prepravu balíkov do USA. Predbežne tam bude z Nemecka posielať iba zásielky deklarované ako darčeky obsahujúce tovar v hodnote do 100 dolárov (85,92 eura). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Logistický gigant, ktorý na svojom domácom trhu vystupuje aj pod značkou Deutsche Post, v piatok oznámil, že balíky od súkromných osôb, ktorých hodnota presahuje 100 USD, bude možné od soboty (23. 8.) posielať do USA iba ako drahšie expresné zásielky. V prípade firemných zákazníkov to bude platiť od utorka (26. 8.). Vplyv nových predpisov na súkromných zákazníkov bude pomerne malý, keďže väčšinou do USA posielajú balíky pod hranicou 100 USD, uviedol hovorca DHL, pričom zdôraznil, že obmedzenia sú dočasné.
Na základe nariadenia amerického prezidenta Donalda Trumpa sa k 29. augustu rušia colné výnimky pre dovoz tovaru v hodnote do 800 dolárov (686,64 eura). Za každú položku sa tak bude platiť clo vo výške 80 až 200 USD.
(1 EUR = 1,1639 USD)
Logistický gigant, ktorý na svojom domácom trhu vystupuje aj pod značkou Deutsche Post, v piatok oznámil, že balíky od súkromných osôb, ktorých hodnota presahuje 100 USD, bude možné od soboty (23. 8.) posielať do USA iba ako drahšie expresné zásielky. V prípade firemných zákazníkov to bude platiť od utorka (26. 8.). Vplyv nových predpisov na súkromných zákazníkov bude pomerne malý, keďže väčšinou do USA posielajú balíky pod hranicou 100 USD, uviedol hovorca DHL, pričom zdôraznil, že obmedzenia sú dočasné.
Na základe nariadenia amerického prezidenta Donalda Trumpa sa k 29. augustu rušia colné výnimky pre dovoz tovaru v hodnote do 800 dolárov (686,64 eura). Za každú položku sa tak bude platiť clo vo výške 80 až 200 USD.
(1 EUR = 1,1639 USD)