DHL vyzvala klientov, aby upravili plány pre problémy v Červenom mori

Bonn 8. januára (TASR) - Nemecká logistická spoločnosť DHL Group odporúča klientom, aby podrobne preskúmali riadenie svojich dodávok, najmä v prípade, že ich trasa vedie cez Červené more. Lodné spoločnosti odklonili totiž svoje plavidlá z tejto oblasti a presmerovali ich na dlhšiu plavbu okolo južnej Afriky. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



"Všeobecne odporúčame našim zákazníkom, aby dôkladne preskúmali svoju stratégiu zásob a v prípade potreby ju upravili," uviedla DHL Group v komentároch zaslaných e-mailom a dodala, že zákazníkom dokáže poskytnúť alternatívy, ako je letecká nákladná alebo železničná doprava.



DHL Group neprevádzkuje lode, ale využíva ich na prepravu kontajnerov. Nemecká spoločnosť ponúka lietadlá, vlaky a nákladné autá na prepravu tovaru po celom svete.



Medzinárodný námorný obchod skomplikovali útoky jemenských húsíjských povstalcov na lode v Červenom mori. Veľké lodné spoločnosti, ako Maersk a Hapag-Lloyd, preto nedávno presmerovali svoje plavidlá z najkratšej cesty z Ázie do Európy cez Suezský prieplav na dlhšiu trasu okolo južnej Afriky a Mysu dobrej nádeje. To podľa odhadu spoločnosti Ovrsea predĺži cestu medzi Áziou a Európou v priemere o 10 až 20 dní.



Nemecká asociácia maloobchodníkov HDE však v pondelok uviedla, že nepredpokladá žiadne výrazné problémy s dodávkami v krátkodobom ani strednodobom horizonte. Tvrdí, že dodávateľské reťazce sa v uplynulých rokoch stali odolnejšie po pandémii ochorenia COVID-19, preto neočakáva prázdne regály alebo zvýšenie cien.



Ani nemecká logistická asociácia DSLV neočakáva veľké dôsledky pre nemeckú ekonomiku, napríklad na spotrebiteľské ceny. Poukázala pritom na "veľmi nízke" sadzby za prepravu z Ázie do Európy.



Hoci DLSV uznala, že dodávky budú meškať, nemyslí si, že by sa dodávateľské reťazce mohli rozpadnúť ako pred pár rokmi, keď globálnu ekonomiku najprv zasiahli dôsledky pandémie a následne vojna na Ukrajine.



"Prepravcovia, lodné spoločnosti a maloobchodníci sa poučili z minulosti. Námorné dodávateľské reťazce sú teraz diverzifikovanejšie a odolnejšie," dodala DSLV.