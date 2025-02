Diagnostika Radvanského mosta v B. Bystrici ukáže, v akom je stave

Banská Bystrica 18. februára (TASR) - V mestskej časti Radvaň-Kráľová v Banskej Bystrici je v utorok prvá etapa diagnostiky Radvanského mosta. Robia ju odborníci zo Žilinskej univerzity v Žiline. Novinárov o tom pri moste v utorok informoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.



Dodal, že most nie je vo vlastníctve mesta a chýba mu od neho projektová dokumentácia. "Napriek tomu sme sa rozhodli urobiť jeho test. V súčasnosti je v triede šesť, chceme tak jasnú správu o tom, v akom stave sa nachádza," objasnil s tým, že samospráva bude čakať na odpoveď zo Žilinskej univerzity. Podľa nej bude známe, aké kroky bude musieť mesto následne urobiť. Nosko uviedol, že Radvanský most má približne 50 až 60 rokov a pre jeho diagnostiku sa rozhodli skôr, ako ju radnici odporučili.



Martin Moravčík zo Žilinskej univerzity v Žiline podotkol, že na mieste sa oboznamujú s konštrukciou mosta. "Problém je, že neexistuje projektová dokumentácia a musíme tak pracovať od začiatku. Neskôr budeme robiť statické analýzy i zaťažovaciu skúšku," priblížil. Poslednou etapou budú odporúčania, ktoré sa týkajú prevádzky mosta, hovoriť budú aj o tom, čo s ním bude ďalej. Do úvahy prichádza aj monitorovanie pri dopravnom zaťažení, aby zistili, ako sa jeho konštrukcia správa. Pracovať chcú podľa neho tak, aby jej životnosť predĺžili a Banská Bystrica by neostala bez ďalšieho mosta. Potvrdil, že analýzu chcú robiť čo najpodrobnejšie s dôrazom na bezpečnosť. Pre diagnostiku mosta je počas utorka potrebné počítať na rýchlostnej ceste R1 pod mostom s čiastočnými dopravnými obmedzeniami.



Mesto poznamenalo, že druhú etapu diagnostiky, ktorá bude spočívať v záťažovej skúške mosta, urobí odborný tím v jarných mesiacoch. "Výsledky poslúžia mestu na komplexné zhodnotenie stavebno-technického stavu mosta a v prípade potreby na prijatie konkrétnych opatrení," zhrnula hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.



Vlani v septembri v Banskej Bystrici pre havarijný stav zbúrali most v mestskej časti Kremnička. O búracie práce sa starala spoločnosť Metrostav Slovakia.