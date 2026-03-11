< sekcia Ekonomika
Diaľkový odpočet energií bude povinný od roku 2027
Odborníci upozorňujú na to, že pochôdzkový odpočet už pomaly začína byť históriou.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Meranie spotreby energií v bytových domoch prejde zásadnou premenou. Odborníci upozorňujú na to, že pochôdzkový odpočet už pomaly začína byť históriou, najneskôr od 1. januára 2027 začne platiť povinnosť diaľkového odpočtu vodomerov na teplú vodu, indikátorov na radiátoroch a meračov tepla. „Dáta budú musieť byť viditeľné prakticky online. Odpadne tak situácia, keď pracovník musel chodiť po objekte s laptopom alebo s notebookom,“ uviedol produktový manažér spoločnosti Enbra Marek Leško.
Správa meraní v bytových domoch býva zložitá, keďže rôzne zariadenia používajú rozdielne komunikačné technológie, a dáta si tak odovzdávajú inými spôsobmi. Jednotné serverové prostredie dokáže prijímať, spracúvať aj zobrazovať dáta z ľubovoľného typu meradla. Správcovia domov aj koncoví odberatelia tak majú okamžitý prehľad o aktuálnej spotrebe a môžu reagovať napríklad na neobvyklé výkyvy.
Výrobcovia a prevádzkovatelia meračov energií sa preto začínajú situácii prispôsobovať a vyvíjajú technológie, ktoré umožňujú zber dát a ich vizualizáciu na jednom mieste. Všetky tieto technológie podliehajú smernici GDPR z roku 2016. Zariadenie šifruje dáta už na úrovni samotných meračov a dešifruje až na serveri, pričom tok informácií zostáva kompletne bezpečný.
„Najmä údaje z vodomerov sú citlivými osobnými údajmi a tomu zodpovedá systém zabezpečenia. Ten je riešený najčastejšie pomocou šifrovania priamo v zariadení, zabezpečeného dátového tunela alebo prostredníctvom mobilných operátorov,“ priblížil Leško.
Najväčšou výhodou centrálneho systému je podľa odborníka jeho univerzálnosť. Dokáže pracovať so všetkými bežnými meradlami - od vodomerov, cez merače tepla a indikátory až po elektromery či plynomery. Jednotný systém navyše podporuje rôzne technológie prenosu dát.
„Vďaka týmto možnostiam môžu správcovia domov nielen sledovať spotrebu, ale napríklad aj plánovať údržbu, identifikovať poruchy alebo optimalizovať prevádzku objektu,“ dodal Leško. Systém podľa neho tiež umožňuje export dát do ďalších aplikácií, čo sa hodí pre rozpočítavanie nákladov alebo energetický manažment.
Firma Enbra bola založená v roku 1991 a od začiatku sa profiluje v oblasti technického zariadenia budov. Zároveň prevádzkuje najrozsiahlejšiu sieť autorizovaných metrologických stredísk v Česku a na Slovensku.
