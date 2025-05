Diaľnica D1 Turany - Hubová sa bude stavať vo variante s dvomi tunelmi

Žilina 16. mája (TASR) - Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) v rozkladovom konaní potvrdil prvostupňové rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pre diaľničný úsek D1 Turany - Hubová. Šéf envirorezortu o svojom rozhodnutí informoval na piatkovom spoločnom tlačovom brífingu s ministrom dopravy Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD) v Žiline. Spomínaný diaľničný úsek sa tak bude stavať vo variante s tunelmi Korbeľka a Havran.



Taraba zdôraznil, že v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bolo stanovených 46 podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny stavby na životné prostredie. Výsledkom je, že v procese výstavby aj prevádzky diaľnice sa bude monitorovať kvantita a kvalita podzemnej vody, vykonávať meranie hladín podzemnej vody a výdatnosti zdrojov podzemných vôd.



„Posudzovanie vplyvov na životné prostredie nehovorí, či niečo má alebo nemá negatívny dosah, ale potvrdzuje, že ak niečo má aj negatívny dosah, aké kompenzácie treba vykonať na minimalizovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Diaľničný úsek D1 na Liptove má obrovský environmentálny prínos pre danú lokalitu aj čo sa týka ochrany životného prostredia, aj vzhľadom na to, že dnešná dopravná situácia je tam už neudržateľná,” objasnil Taraba.



Doplnil, že tunelmi zachytené vody musí investor upraviť tak, aby boli nie odvádzané, ale zachytené pre následné vodárenské využitie. Investor tiež zabezpečí ochranu poľnohospodárskej pôdy. Zároveň nemôže zasahovať do brehov na sútoku vodných tokov Komjatná a Váh, rovnako ani do biotopov európskeho a národného významu. Práce v koryte Váhu sa budú môcť realizovať mimo jarného a jesenného obdobia neresenia rýb.



Dôležitosť dobudovania diaľnice zdôraznil aj minister dopravy Jozef Ráž. „Som rád, že sme aj formálne dostali zelenú na výstavbu a sľubujem, že urobíme všetky opatrenia tak, aby sa obavy miestnych nenaplnili a stavba do ich životov zasiahla čo najmenej,” skonštatoval Ráž.



Úsek D1 Turany - Hubová bude mať dĺžku 13,5 kilometra (km) a súčasťou budú dva nové tunely Havran (2,9 km) a Korbeľka (5,9 km). Okrem toho sa tu postaví 11 mostov, dve križovatky a aj jedno nové stredisko správy a údržby. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa úseku vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť v auguste minulého roka.