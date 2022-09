Diaľnica medzi Bratislavou a Košicami by mohla ušetriť viac ako hodinu

Bratislava 18. septembra (TASR) – Diaľnicu medzi Bratislavou a Košicami má tvoriť spolu 46 úsekov. Po sprevádzkovaní celého spojenia by mohla motoristom ušetriť aj viac ako hodinu jazdného času oproti súčasnému stavu. Závisí to však aj od trasy, rýchlosti jazdy a času prejazdu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



Čas prejazdu medzi Bratislavou a Košicami je podľa hovorkyne determinovaný najmä výberom trasy, rýchlosťou jazdy a dopravnou situáciou v závislosti od obdobia, keď je prejazd realizovaný. "Ak porovnávame čas jazdy tzv. severnou trasou v ideálnych podmienkach bez výraznejších zdržaní v Žiline, pod Strečnom alebo v Ružomberku, očakáva sa úspora po plnohodnotnom sprevádzkovaní úsekov diaľnice D1 okolo Žiliny a v úseku od obce Turany až po Ivachnovú medzi pol a trištvrte hodinou, v prípade prejazdu počas dopravných špičiek môže predstavovať úspora času aj oveľa viac ako jednu hodinu v porovnaní s dnešnou situáciou," priblížila pre TASR.



Momentálne sú vo výstavbe dva úseky tvoriace budúce diaľničné prepojenie medzi Bratislavou a Košicami. Sú nimi D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala a D1 Hubová – Ivachnová. Posledným nerozostavaným úsekom diaľnice medzi metropolami je úsek D1 Turany – Hubová.



Diaľnicu medzi Bratislavou a Košicami tvorí dokopy 46 úsekov vrátane tých, ktoré sú v prevádzke, vo výstavbe aj v príprave. Užívanie diaľnice si pritom vyžadovalo výstavbu aj iných súvisiacich stavieb, napríklad privádzačov, križovatiek, stredísk správy a údržby diaľnice, protihlukových stien a podobne.



Žgravčáková skonštatovala, že medzi stavebne zaujímavé úseky patria tie, ktorých súčasťou je výstavba tunelov, ako aj konštrukčne náročných mostov. "Medzi výnimočné mosty patrí napríklad mestská estakáda realizovaná v rámci výstavby úseku Sverepec – Vrtižer, ktorá premosťuje intravilánovú časť mesta Považská Bystrica," opísala. Náročnosť výstavby úseku podľa jej slov ovplyvňuje tiež geológia a s tým súvisiace zosuvy počas výstavby.



Zároveň dodala, že popri prepojení metropol západného a východného Slovenska plánuje NDS diaľnicu potiahnuť aj ďalej, a to po ukrajinskú hranicu. V júli diaľničiari podpísali zmluvu so zhotoviteľom štúdie realizovateľnosti výstavby diaľnice D1 v úseku D1 Bidovce – Vyšné Nemecké.