Diaľničiari: EETS je v pilotnej prevádzke,čaká sa na priamu fakturáciu

Bratislava 10. januára (TASR) - Európska služba elektronického výberu mýta (EETS) je od decembra spustená v pilotnej prevádzke. Finálnym krokom bude určenie termínu začatia priamej fakturácie mýta. V stredu o tom informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



"V súčasnosti overujeme nastavenie palubných jednotiek jednotlivých providerov priamo v teréne. Finálnym krokom bude určenie termínu začatia priamej fakturácie mýta," informoval odbor marketingu a komunikácie NDS.



V pilotnej prevádzke diaľničiari overujú správne nastavenie palubných jednotiek EETS poskytovateľov jazdami po diaľniciach a rýchlostných cestách. NDS požaduje najazdiť minimálne 6000 kilometrov (km) po diaľniciach a 4000 km po cestách prvej triedy s tým, že vybrali 18 úsekov, kde budú prejazd opakovať.



Na Slovensku budú služby európskeho mýta ponúkať štyria poskytovatelia, ktorí prešli technickou akreditáciou. "O poskytovanie služby európskeho mýta prejavil záujem aj ďalší zahraničný provider, ktorý by v prípade akreditácie mohol ponúknuť svoje služby slovenským dopravcom na prelome rokov 2024 a 2025," uviedla NDS.



EETS podľa diaľničiarov prinesie výhody pre dopravcov aj štát. "Príchod EETS poskytovateľov bude pre Slovensko predstavovať zníženie nákladovosti výberu mýta, pretože sa predpokladá, že minimálne 85 % vybraného mýta ostane v rozpočte Národnej diaľničnej spoločnosti," uviedla NDS s tým, že štát tak bude môcť intenzívnejšie investovať do skvalitňovania infraštruktúry diaľnic a rýchlostných ciest.



Pre dopravcov má EETS priniesť kvalitnejšie služby aj vyšší komfort. Dopravným či logistickým spoločnostiam totiž bude pri tranzite Európou stačiť jedna palubná jednotka, nebudú si už musieť v jednotlivých krajinách zabezpečovať tú národnú. "To znamená, že dopravca šetrí na poplatkoch, servise, nemusí si kontrolovať mýtne transakcie a fakturáciu pre každý štát zvlášť a rovnako nemusí ani prípadné reklamácie riešiť separátne," doplnila NDS.