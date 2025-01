Diaľničiari nasadili do terénu pre zlé podmienky asi 300 mechanizmov

Bratislava 7. januára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nasadila do terénu od nedele (5. 1.) do utorka 630 zamestnancov, ako aj takmer 300 vozidiel a mechanizmov. Na významnej časti Slovenska totiž panovali nepriaznivé poveternostné podmienky vrátane sneženia, dažďa a následnej poľadovice. NDS o tom informovala v utorok.



"Všetky naše strediská správy a údržby diaľnic zvládli nepriaznivú poveternostnú situáciu počas sviatkov s maximálnym nasadením. Za to našim kolegom, ktorí sviatok trávili v teréne či koordinovali práce, patrí obrovské uznanie," uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.



Počas týchto troch dní diaľničiari vykonali celkovo 548 výjazdov. "Z hľadiska zabezpečenia zjazdnosti tak neevidujeme na nami spravovaných úsekoch žiadne mimoriadne udalosti," dodal Droppa. Na zaistenie bezpečnej jazdy diaľničiari použili takmer 2300 ton posypového materiálu.



Najviac posypu aplikovali sypače na D1 v okolí Považskej Bystrice, a to viac než 300 ton. NDS počas predĺženého víkendu nasadila do terénu aj pluhy, ktoré najazdili vyše 500 kilometrov. Odhŕňali sneh najmä na liptovskej D1.