Diaľničiari odmietajú tvrdenia OĽaNO, že nepripravujú tender na mýto

Bratislava 31. januára (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dôrazne odmieta informácie hnutia OĽaNO, podľa ktorých NDS nepripravuje nový tender na výber mýta, pričom ich označila za nepravdivé. Spoločnosť uviedla, že na príprave súťaže pracuje už viac ako jeden rok. Uviedla to v reakcii na tlačovú konferenciu OĽaNO, ktoré zverejnilo utajovanú zmluvu so spoločnosťou Skytoll.



"Koncom decembra sme k tendru na komplexný systém spoplatnenia uskutočnili prípravné trhové konzultácie. Dotazník so 49 otázkami sme zaslali desiatkam spoločností a profesijných organizácií, zároveň bol v slovenskom a anglickom jazyku uverejnený na webovej stránke NDS," uviedla pre TASR hovorkyňa spoločnosti Michaela Michalová.



NDS tvrdí, že aktuálne podnety od profesijných spoločností zapracúva do štúdie realizovateľnosti. "Tú následne predložíme Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR. Okamžite po vyhodnotení ÚHP dokončíme súťažné podklady na verejné obstarávanie, ktoré zašleme Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Nový tender na komplexný systém spoplatnenia NDS vyhlási bezprostredne po odobrení podkladov zo strany Úradu pre verejné obstarávanie a ministerstva dopravy," priblížila Michalová.



Zároveň uviedla, že NDS neuvažuje nad uplatnením opcie s terajším poskytovateľom služby a sústredí sa na vyhlásenie novej súťaže. "NDS vyhodnocuje viaceré možnosti, ako nakladať s terajším mýtnym systémom. Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2022 bude systém v prevádzke 13 rokov, s čím súvisí jeho primerané opotrebenie a technická zastaranosť, NDS nateraz neuvažuje nad odkúpením mýtneho systému," priblížila Michalová.



Podľa NDS skúsenosti z Českej republiky hovoria o tom, že žiadny z uchádzačov v novom tendri neprejavil záujem využiť akékoľvek časti starého mýtneho systému. "Pre české ŘSD to znamená, že musia na vlastné náklady ekologicky zlikvidovať starý mýtny systém, ktorý je v majetku ŘSD, jeho využitie však bude nulové," dodala Michalová.