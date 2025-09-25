< sekcia Ekonomika
Diaľničiari opravia vozovku D1 pri Hornej Strede
Asfalt diaľničiari vymenia približne na dvojkilometrovom úseku pomalého jazdného pruhu pravej strany diaľnice, teda v smere na Žilinu.
Autor TASR
Horná Streda 25. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje aj po letnej sezóne v opravách vozoviek. Najbližší víkend začne s prácami na výmene asfaltového koberca časti diaľnice D1 medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom. TASR o tom vo štvrtok informovali z mediálnej komunikácie NDS.
Asfalt diaľničiari vymenia približne na dvojkilometrovom úseku pomalého jazdného pruhu pravej strany diaľnice, teda v smere na Žilinu. S prácami začnú v sobotu (27. 9.) v ranných hodinách a potrvajú necelý týždeň.
„Pomalý jazdný pruh býva najviac zaťažený ťažkou nákladnou dopravou, preto si vyžaduje pravidelnú a dôslednú obnovu. Kvalitný povrch vozovky nielen zlepšuje dopravu vo všeobecnosti, ale významným spôsobom zvyšuje aj bezpečnosť,“ podotkol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Asfalt diaľničiari vymenia približne na dvojkilometrovom úseku pomalého jazdného pruhu pravej strany diaľnice, teda v smere na Žilinu. S prácami začnú v sobotu (27. 9.) v ranných hodinách a potrvajú necelý týždeň.
„Pomalý jazdný pruh býva najviac zaťažený ťažkou nákladnou dopravou, preto si vyžaduje pravidelnú a dôslednú obnovu. Kvalitný povrch vozovky nielen zlepšuje dopravu vo všeobecnosti, ale významným spôsobom zvyšuje aj bezpečnosť,“ podotkol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.