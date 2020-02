Diaľničiari otvorili na D3 v Skalitom informačno-predajné miesto

Skalité 13. februára (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) otvorila vo štvrtok v Skalitom informačno-predajné miesto (IPM) na vstupe do SR z Poľska. Je súčasťou úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité a cestujúca verejnosť v ňom môže získať základné informácie o Slovensku, cestnej infraštruktúre či zakúpiť si diaľničnú e-známku. Po otvorení IPM o tom informoval podpredseda predstavenstva NDS Ladislav Dudáš.



"Informačno-predajné miesto sme otvorili, aby návštevníci mali pri vstupe na naše územie komfort, mohli sa občerstviť, oddýchnuť si, splniť si povinnosti, či už je to mýto alebo diaľničná známka. Aby načerpali sily, získali inšpirácie, či už sa to týka kultúry, rekreačných činností a turistických oblastí nielen v regióne Kysúc, ale na celom území Slovenska," povedal Dudáš.







Doplnil, že ide už o štvrté IPM. "Ďalšie sa nachádzajú na hranici s Českou republikou v Brodskom, na hranici s Maďarskom v Čunove a na hranici s Rakúskom v Jarovciach. V blízkej budúcnosti plánujeme začať verejné obstarávanie na výstavbu takéhoto miesta pri vstupe z Maďarska na Slovensko smerom do Košíc pri odpočívadle Milhosť na R4," uviedol podpredseda predstavenstva NDS.



V IPM v Skalitom je k dispozícii sedem zamestnancov. "Bude otvorené 24 hodín denne, to znamená, že budú pracovať na zmeny. V druhej časti budú sedieť zástupcovia spoločnosti, ktorá obhospodaruje mýtny systém. Zamestnali sa tu noví kolegovia z regiónu Kysúc a priamo aj z obce Skalité," podotkol Dudáš.



Zdôraznil, že hlavným cieľom informačno-predajných miest NDS je pritiahnuť pozornosť čo najväčšieho počtu turistov. "IPM sú mimoriadnym členom Asociácie informačných centier Slovenska. Značka iSlovensko je značkou NDS, ktorá zastrešuje aktivity viažuce sa na služby pre motoristov a podporu cestovného ruchu v krajine. Prostredníctvom značky iSlovensko poskytuje NDS služby formou informačno-predajných miest a odpočívadiel," vysvetlil podpredseda predstavenstva NDS.



V priestoroch IPM nájdu motoristi wifi pripojenie, bezbariérové toalety so systémom Eurokľúč či občerstvenie. Okolie IPM je v exteriérovej časti prispôsobené potrebám motoristov s možnosťou odpočinku, k dispozícii je aj parkovisko.