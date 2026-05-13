Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Stroje sa tento týždeň presúvajú na ďalší úsek.
Autor TASR
Prešov 13. mája (TASR) - Diaľničiari pokračujú v oprave diaľnice v prešovskom regióne, pričom stroje sa tento týždeň presúvajú na ďalší úsek. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala, že už ukončili opravu povrchu diaľnice D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou. Pokračovať budú paralelne smerom na Košice.
Na zhruba trojkilometrovom ťahu položili diaľničiari špeciálny emulzný mikrokoberec, ktorý vyrovnal povrch vozovky rýchleho pruhu diaľnice. Aktuálne sa značky a stroje presúvajú na nadväzujúci úsek. Rovnakou technológiou upravia aj rýchly jazdný pruh D1 medzi križovatkou Nová Polhora až po most ponad rieku Torysa v smere na Košice. Práce sa začnú vo štvrtok 14. mája v skorých ranných hodinách a v prípade vhodného počasia potrvajú do konca týždňa. Doprava bude počas pokladania mikrokoberca vedená v pomalom jazdnom pruhu.
NDS vysvetľuje, že emulzný mikrokoberec sa používa na špeciálnu povrchovú úpravu ciest. Takáto údržba vozovky má viacero benefitov, napríklad zvýšenie drsnosti vozovky a vyrovnanie drobných nerovností na povrchu.
„Síce je ešte iba máj, opravy vozoviek sú v plnom prúde naprieč celým Slovenskom, intenzívne sa však rozbehli najmä na východe krajiny. V Prešovskom kraji práve začíname druhú vlnu opravy vozoviek, v Košickom kraji sme sa už tento týždeň pustili do tretej opravnej akcie. Snažíme sa zorganizovať všetky práce tak, aby spôsobili čo najmenší diskomfort miestnym motoristom,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
