< sekcia Ekonomika
Diaľničiari popri výstavbe nových úsekov opravili viaceré mosty
V minulom roku napríklad prebehla komplexná oprava mosta pri Hornej Strede na D1.
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vlani okrem výstavby a odovzdania nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest opravila aj niekoľko mostov a vozoviek. Ako pre TASR potvrdila, v rámci spoplatnenia tiež zaviedla viaceré inovácie v predaji elektronických diaľničných známok (eDZ).
V minulom roku napríklad prebehla komplexná oprava mosta pri Hornej Strede na D1. „Dokončili sme opravy mosta v križovatke R1 a D1 pri Trnave, mosta na D1 pri Hlohovci, mostov Podbanské, Podtureň či opravy odvodnenia na bratislavskom Prístavnom moste,“ uviedla mediálna komunikácia NDS.
Popritom diaľničiari vymenili 53 mostných záverov, sanovali rímsy na 11 mostoch a vymieňali zvodidlá na šiestich mostoch. Na viacerých diaľničných úsekoch opravovali aj vozovku. „Medzi tie najväčšie opravy patrili ťahy (na D1) pri Považskej Bystrici, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši či pri Mengusovciach,“ priblížili.
NDS v roku 2025 zároveň zaviedla viaceré inovácie v predaji elektronických diaľničných známok. „Zrenovovali sme dizajn webovej stránky, rozšírili sme spôsoby platby za diaľničnú známku - zaviedla sa možnosť platby prostredníctvom služieb Apple Pay a Google Pay,“ podotkli z mediálnej komunikácie NDS. „Zmeny prinášajú vodičom viac pohodlia a flexibility pri nákupe diaľničných známok. Nákup je rýchlejší, jednoduchší a prispôsobený moderným technológiám,“ dodali.
Minulý rok sa podľa diaľničiarov niesol aj v duchu dokončovania viacerých dôležitých diaľničných tepien naprieč celým Slovenskom. Motoristom odovzdali dokopy štyri nové úseky v dĺžke takmer 43 kilometrov. Sprejazdnili obchvaty Tvrdošína na R3 a Košíc na R4 (pôvodne R2), nový rýchlostný ťah R2 Kriváň - Mýtna aj úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové.
Okrem toho pri hlavnom meste v rámci rozšírenia úseku D1 Bratislava - Triblavina a výstavby križovatky D1/D4 pribudlo 2,5 kilometra diaľničných vetiev, ktoré už slúžia motoristom a výrazne odbremeňujú mesto od tranzitnej dopravy.
V minulom roku napríklad prebehla komplexná oprava mosta pri Hornej Strede na D1. „Dokončili sme opravy mosta v križovatke R1 a D1 pri Trnave, mosta na D1 pri Hlohovci, mostov Podbanské, Podtureň či opravy odvodnenia na bratislavskom Prístavnom moste,“ uviedla mediálna komunikácia NDS.
Popritom diaľničiari vymenili 53 mostných záverov, sanovali rímsy na 11 mostoch a vymieňali zvodidlá na šiestich mostoch. Na viacerých diaľničných úsekoch opravovali aj vozovku. „Medzi tie najväčšie opravy patrili ťahy (na D1) pri Považskej Bystrici, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši či pri Mengusovciach,“ priblížili.
NDS v roku 2025 zároveň zaviedla viaceré inovácie v predaji elektronických diaľničných známok. „Zrenovovali sme dizajn webovej stránky, rozšírili sme spôsoby platby za diaľničnú známku - zaviedla sa možnosť platby prostredníctvom služieb Apple Pay a Google Pay,“ podotkli z mediálnej komunikácie NDS. „Zmeny prinášajú vodičom viac pohodlia a flexibility pri nákupe diaľničných známok. Nákup je rýchlejší, jednoduchší a prispôsobený moderným technológiám,“ dodali.
Minulý rok sa podľa diaľničiarov niesol aj v duchu dokončovania viacerých dôležitých diaľničných tepien naprieč celým Slovenskom. Motoristom odovzdali dokopy štyri nové úseky v dĺžke takmer 43 kilometrov. Sprejazdnili obchvaty Tvrdošína na R3 a Košíc na R4 (pôvodne R2), nový rýchlostný ťah R2 Kriváň - Mýtna aj úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové.
Okrem toho pri hlavnom meste v rámci rozšírenia úseku D1 Bratislava - Triblavina a výstavby križovatky D1/D4 pribudlo 2,5 kilometra diaľničných vetiev, ktoré už slúžia motoristom a výrazne odbremeňujú mesto od tranzitnej dopravy.