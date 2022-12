Diaľničiari: Pre EETS poskytovateľov je k dispozícii funkčná aplikácia

Bratislava 7. decembra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počas októbra vykonávala testovanie aplikácie pre EETS (Európska služba elektronického výberu mýta) poskytovateľov. Systém EETS je vybudovaný a NDS je pripravená na zapojenie potenciálnych EETS poskytovateľov do testovacej fázy. Informovala o tom hovorkyňa diaľničiarov Eva Žgravčáková.



Zásadnou funkcionalitou, ktorú NDS v aplikácii preverovala, bolo spracovanie vstupných a výstupných informácií o spoplatnených vozidlách, ktoré prenáša palubná jednotka do systému. Ďalšou testovanou položkou boli exporty mýtnych transakcií, ktoré sú potrebné k fakturačnému procesu. Prostredníctvom exportu mýtnych transakcií sú poskytovateľom EETS zasielané údaje o mýtnych transakciách, ktoré sa zaznamenávajú a následne spracovávajú v danej fakturačnej dávke.



Skúšky sa podľa NDS uskutočnili podľa plánov. "Dáta v aplikácii sa spracovávajú podľa viacerých parametrov – napríklad podľa geografickej polohy, pričom sa zohľadňuje model cestnej siete SR a vymedzených spoplatnených úsekov ciest. Údaje slúžia na výpočet mýta a následné analýzy a reporty. Aplikácia je flexibilná a umožňuje záznamy triediť," priblížila Žgravčáková.



Po tom, čo samotná aplikácia prejde do vlastníctva NDS a po úspešnom ukončení procesu akreditácie operátorov európskej mýtnej služby, bude slúžiť na systémovú komunikáciu medzi EETS poskytovateľmi, dopravcami a správcom výberu mýta. "Ide o ďalší splnený krok k vybudovaniu rozhrania pre EETS na Slovensku a zároveň naplnenie požiadaviek smernice EÚ o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov," dodala hovorkyňa diaľničiarov.