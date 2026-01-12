< sekcia Ekonomika
Diaľničiari: Pribudlo vlani 16,5 kilometra protihlukových stien
Keďže niektoré časti obchvatov sa často ťahajú bližšie k mestu, pre znásobenie efektu diaľničiari budujú aj protihlukové steny.
Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Na nových diaľničných a rýchlostných úsekoch pribudlo v roku 2025 spolu 16,5 kilometra protihlukových stien. Tie sú samozrejmosťou pri výstavbe nových obchvatov miest či medzimestských diaľničných ťahov, informovala v pondelok Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
„Najviac kilometrov protihlukových stien pribudlo v rámci nového úseku košického rýchlostného obchvatu, celkovo 7,2 kilometra. Popri úseku R2 Kriváň - Mýtna sa postavilo takmer 3,2 kilometra protihlukových stien,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS.
Na tvrdošínskom obchvate na R3 je 1,9 kilometra protihlukových stien. Popri obchvate Žiliny, teda na úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala, ktorého súčasťou je tunel Višňové, pribudlo 4,3 kilometra protihlukových stien.
Systematickým riešením, ako odbremeniť obyvateľov miest a obcí od nadmernej dopravy, prašnosti a hlučnosti, je podľa diaľničiarov budovanie obchvatov miest a obcí a nadradených komunikácií, vďaka ktorým premávka nenarúša život v obývaných oblastiach.
Keďže niektoré časti obchvatov sa často ťahajú bližšie k mestu, pre znásobenie efektu diaľničiari budujú aj protihlukové steny. „Na zamedzenie šírenia nadmerného hluku sa používajú rôzne konštrukčné typy protihlukových stien. Medzi najviac používanými materiálmi sú akustické panely z hliníka či murované z drevotrieskových cementových tvárnic zaliatych betónom,“ priblížil investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Doplnil, že medzi často používanými sú aj protihlukové steny, ktorých nosným prvkom je železobetónový panel pokrytý absorpčnou pohltivou hmotou. Obklady stien môžu byť dokonca aj na báze recyklovanej gumy.
