Diaľničiari radia, čo robiť pri poruche auta
Diaľničná patrola NDS funguje 24 hodín denne a sedem dní v týždni.
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Pri poruche vozidla na diaľnici je dôležité sa postarať o včasné odstránenie nepojazdného auta. Táto prekážka by mohla totiž spôsobiť aj vznik viacerých nehôd. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) preto odporúča, aby motoristi hneď po informovaní Diaľničnej patroly NDS kontaktovali svoju poisťovňu, ktorá prostredníctvom asistenčných služieb vie zaistiť odtiahnutie auta.
„Posádky Diaľničnej patroly sú motoristom k dispozícii nonstop na čísle 0800 100 007, pomôžu im v krízovej situácii. Často pritom ide o minúty, akákoľvek prekážka na diaľnici totiž predstavuje riziko ďalších incidentov. Preto je ich cieľom nielen pomôcť motoristovi, ale spraviť to čo najrýchlejšie,“ povedal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Zdôraznil, že ak vodič dostane napríklad defekt, tak by mal vozidlo stiahnuť čo najbližšie ku krajnici, zapnúť výstražné svetlá a z auta sa presunúť za zvodidlá. Následne by mal zavolať bezplatnú službu Diaľničnej patroly NDS, ktorá zaistí nepojazdnému autu bezpečný zákryt. Týmto krokom ochráni podľa Droppu nielen samotné auto, ale výraznou signalizáciou priamo na vozidle patroly ide aj o varovanie iných motoristov pred prekážkou.
Diaľničná patrola NDS funguje 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Od začiatku roka zasahovala 16.770-krát, pričom najčastejšie pomáha s vytvorením bezpečného zákrytu vozidla v núdzi.
