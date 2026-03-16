Diaľničiari sa vyjadrili k vplyvu európskych poskytovateľov mýta
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Prostredníctvom medzinárodných poskytovateľov mýtnych služieb sa po dvoch rokoch od ich vstupu na domáci trh aktuálne vyberie nadpolovičná väčšina mýta. Na Slovensku pôsobí štvorica medzinárodných poskytovateľov výberu mýta a spoločne vyberú 61 percent z celkového objemu mýta. Medziročne ide o nárast o vyše osem percent. V súčasnosti je v službe EETS zaregistrovaných vyše pol milióna vozidiel, informovala v pondelok Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
Cestní dopravcovia, ktorí využívajú slovenské diaľnice, si môžu od marca 2024 vybrať spoločnosť, prostredníctvom ktorej uhradia mýto. Služby medzinárodných poskytovateľov mýta využívajú najviac slovenskí dopravcovia (34 %), nasledujú poľské vozidlá (21 %), dopravcovia z Rumunska (12 %), Česka (8 %) a Maďarska (7 %).
Do Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) sa Slovensko zapojilo 15. marca 2024. Služba EETS priniesla na slovenské diaľnice a rýchlostné cesty konkurenciu vo výbere mýta, liberalizoval sa trh a dopravcom zaistil vyšší komfort.
„Najväčšími výhodami európskeho systému sú pre dopravcov prehľadnosť, jednoduchosť a flexibilita pri jazdách medzi viacerými krajinami. Dopravca dostane jednu faktúru, uskutočňuje jednu platbu a jazdí s jednou palubnou jednotkou bez ohľadu na počet krajín, ktorými prechádza,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS. Dopravca tak nemusí čakať na hraniciach pri registrácii a deregistrácii a jazda je omnoho plynulejšia.
