Diaľničiari: Stavba obchvatu Prešova bola výnimočná

Prešov 21. septembra (TASR) - Ukončená výstavba rýchlostného ťahu R4 Prešov - severný obchvat, I. etapa bola výnimočná vďaka viacerým jedinečnostiam. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



Ako povedala, jednou z nich je to, že v prípade tunela Bikoš ide o historicky najsuchší, keďže patrí medzi tunely s nízkym prítokom podzemných vôd. Predstavovalo to podľa jej slov veľkú výhodu pri postupe razenia. Zároveň je prvým tunelom na Slovensku so šetrnými LED svietidlami.



"Vďaka tomu, že tunel Bikoš má nízky prítok podzemných vôd, sme v ňom nemuseli realizovať stredový zberač vody. Znížili sa tak náklady na realizáciu drenážneho odvodnenia a bude to mať priaznivý vplyv aj na prevádzkovanie tunela. Okrem nižšej náročnosti čistenia drenážnych rúr, keďže ich je menej, je výhodou aj to, že v telese vozovky nie sú drenážne šachty. Vďaka tomu tu nie je riziko poškodenia krytu okolo šácht, čo takisto šetrí financie na potenciálnu opravu," vysvetlila Žgravčáková.



Tunel má dĺžku 1,15 kilometra. Sú v ňom tri priečne prepojenia, jeden núdzový záliv v každej rúre, 14 požiarnych výklenkov, 14 SOS výklenkov, ako aj 400 LED svietidiel. Počas jeho výstavby bolo položených 130 kilometrov kabeláže, 28 kilometrov chráničiek pre optické trasy, osadených 26 kusov ventilátorov a odvezených 222.209 kubických metrov výrubu.



Tunel je súčasťou úseku R4 Prešov - severný obchvat, I. etapa, ktorý bude odovzdaný motoristom do užívania 25. septembra. Maximálna rýchlosť v ňom bude 100 kilometrov za hodinu a denne by ním malo prejsť 15.000 vozidiel.