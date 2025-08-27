Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Diaľničiari ukončili výmenu mostných záverov za tunelom Horelica

Archívna snímka. Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová

S opravami začali diaľničiari v závere júna a pôvodne mali trvať do konca letných prázdnin.

Autor TASR
Čadca 27. augusta (TASR) - S niekoľkodňovým predstihom ukončila Národná diaľničná spoločnosť (NDS) výmenu 11 mostných záverov na dvoch mostoch za tunelom Horelica pri Čadci. TASR o tom v stredu informovala mediálna komunikácia NDS.

S opravami začali diaľničiari v závere júna a pôvodne mali trvať do konca letných prázdnin. „Aj vďaka počasiu a tiež vďaka dobrej efektivite vykonaných prác už môžu motoristi jazdiť po úseku bez obmedzení, plynulejšie a bezpečnejšie,“ zhodnotil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Na mostoch za tunelom Horelica sa menili pôvodné mostné závery za nové gumokovové, upravovali sa rímsy a položila sa nová hydroizolácia a nová vozovka popri mostných záveroch. Práce, ktoré vyžadovali väčší zásah do komfortu dopravy, urobili v zrýchlenom režime, vďaka čomu mohla byť spustená doprava obojsmerne v zúžených pruhoch už začiatkom augusta.
