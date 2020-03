Diaľničiari upozorňujú motoristov na jarné uzávery tunelov

Bratislava 24. marca (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zrealizuje v apríli a máji pravidelný servis a kontrolu v diaľničných tuneloch Horelica, Sitina, Šibenik, Bôrik, Považský Chlmec, Branisko, Svrčinovec a Poľana. Informovala o tom hovorkyňa diaľničiarov Michaela Michalová.



Počas uzávery Tunela Horelica zároveň NDS opraví a vymení poškodené mostné závery, vymení nosný káblový žľab osvetlenia tunela po celej jeho dĺžke, ako aj tesnenia v cementovo-betónovom kryte vozovky v celkovej dĺžke 3800 metrov a obnoví ochranný a zjednocujúci náter v hornej klenbe sekundárneho ostenia tunela v rozsahu 7500 štvorcových metrov.



Vodičov NDS zároveň informovala, že doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie. Pravidelná jarná údržba sa bude v Tuneli Horelica na D3 realizovať od 1. do 20. apríla. V Tuneli Sitina na D2 by sa malo s prácami začať 3. apríla od 22.00 h do 4. apríla do 10.00 h. Následne by sa malo pokračovať 4. apríla od 22.00 h do 5. apríla do 10.00 h a tiež 5. apríla od 22.00 h do 6. apríla do 4.00 h s tým, že tam je ešte rezerva.



Údržba bude v Tuneli Šibenik na D1 realizovaná od 18. do 19. apríla. V prípade ľavej tunelovej rúry v smere do Žiliny to bude do 19. apríla od 16.00 h a v prípade pravej rúry do 18.00 h. V Tuneli Bôrik na D1 sa budú uskutočňovať práce od 25. do 26. apríla. Údržba v ľavej tunelovej rúre v smere do Žiliny sa bude vykonávať do 26. apríla do 15.00 h a v pravej tunelovej rúre do 17.00 h.



V Tuneli Považský Chlmec na D3 sa budú práce realizovať od 7. mája od 12.00 h do 10. mája do 22.00 h. Na D1 v Tuneli Branisko sa s údržbou začne 16. mája o 2.00 h a potrvá do 24. mája do 22.00 h. Práce v tuneloch Svrčinovec a Poľana na D3 sa budú vykonávať od 22. mája od 22.00 h do 24. mája do 22.00 h.