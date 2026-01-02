< sekcia Ekonomika
Diaľničiari v rámci osvety osadili desiatky tabúľ o záchrannej uličke
Odpočívadlá sú pre osadenie takýchto informačných tabúľ ideálnym miestom.
Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v rámci opatrení na zvýšenie bezpečnosti a osvety vodičov inštalovala desiatky informačných tabúľ s vyobrazením uličky záchrany. Spolu už osadila 74 týchto tabúľ a polepila 16 vozidiel údržby, ktoré motoristom vizuálne pripomínajú pravidlá tvorby pomyselnej uličky pre záchranné zložky, informovali v piatok z mediálnej komunikácie diaľničiarov.
Odpočívadlá sú pre osadenie takýchto informačných tabúľ ideálnym miestom. „Tabule sa nachádzajú najmä pri výjazdoch z odpočívadiel, takže je prakticky nemožné nevšimnúť si ich,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa. Vizuálne pripomenutie takej dôležitej záležitosti, ako je včasná tvorba záchrannej uličky, pomáha zlepšiť reakčný čas motoristov, čo je v stresových situáciách obzvlášť dôležité.
„Pri práci záchranných zložiek často rozhodujú minúty. Práve o vzácny čas môžu sanitky, hasičské autá alebo policajti prísť v zápche na diaľnici, pokiaľ motoristi automaticky nevytvárajú záchrannú uličku už pri spomaľujúcej sa doprave. Záchranné zložky tak môžu stratiť aj desiatky minút, ktoré mohli zachrániť životy,“ upozornil Droppa s tým, že v zahraničí je bežnou praxou tvorba záchrannej uličky už pri mierne spomalenej doprave.
Preto diaľničiari považujú za dôležité využiť všetky možnosti a vyzývať motoristov, aby sa v takýchto situáciách správali disciplinovane a nebránili záchranným zložkám pri výkone ich povolania.
