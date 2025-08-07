< sekcia Ekonomika
Dialničiari v tomto roku opravili 30 mostov
Najčastejšie diaľničiari menili mostné závery, no opravovali aj rímsy, vymieňali zábradlie či zvodidlá.
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v tomto roku ukončila opravy alebo technické zásahy na 30 mostoch po celom Slovensku. Najčastejšie diaľničiari menili mostné závery, no opravovali aj rímsy, vymieňali zábradlie či zvodidlá. Opravy majú prispieť k zvyšovaniu bezpečnosti a predĺženiu životnosti diaľničnej infraštruktúry. NDS o tom informovala vo štvrtok.
Diaľničiari v tomto roku vymenili 29 mostných záverov. Zasanovali tiež rímsy na desiatich mostoch, na piatich mostoch vymenili zábradlie a na ďalších dvoch vymenili zvodidlá. NDS tiež upravila podhľad nosnej konštrukcie a spodnej stavby na mostoch Hlohovec, Podbanské a v križovatke R1 a D1 pri Trnave. Na dvoch mostoch pri tuneli Považský Chlmec sa uskutočnilo geodetické meranie, dokončili sa tiež práce na odvodnení mosta Podtureň.
Počas leta NDS pokračuje v komplexnej oprave mosta Horná Streda, vymieňajú sa mostné závery pri Trenčíne, v Bratislave a za tunelom Horelica. Diaľničiari vymieňajú aj zvodidlá na ďalších troch mostoch na Liptove a obnovujú náter dreveného mosta - ekoduktu pri Poprade. „Veľa prác realizujeme práve cez leto, vtedy sú aj intenzity najnižšie a spôsobuje to menšiu záťaž na dopravu,“ priblížil prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
NDS pripomenula aj vybudovanie nových mostov v okolí Košíc. Za posledné mesiace diaľničiari odovzdali do užívania štyri mosty v rámci výstavby druhého úseku R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany. „Od minulého roka využívajú most nad budúcou R2 medzi košickou mestskou časťou Krásna a obcou Nižná Hutka a taktiež most z obce Valaliky k spaľovni a čističke odpadových vôd. Tento rok diaľničiari uľahčili cestu motoristom medzi Košicami a obcou Kokšov - Bakša a medzi metropolou východu a Košickou Poliankou,“ doplnila NDS.
