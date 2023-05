Diaľničiari: V tuneli Bikoš čoskoro zapoja osvetlenie

Prešov 26. mája (TASR) - V tuneli Bikoš, ktorý je súčasťou prvej etapy R4 Prešov - severný obchvat, čoskoro zapoja osvetlenie. Už sú tam osadené ventilátory, technológiou vybavené SOS výklenky, zrealizovaný požiarny vodovod a prebieha montáž hlavného aj vodiaceho osvetlenia či sieťových káblov. Ako TASR informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková, takisto realizujú napojenie tunela na prevádzkovo-technologický objekt.



Tunel, ktorý čoskoro pribudne do prevádzky, má dĺžku 1,15 kilometra a bude sa v ňom dať jazdiť rýchlosťou 100 kilometrov za hodinu. Je to dvojrúrový tunel s tromi priečnymi prepojeniami a siedmimi SOS výklenkami v každej rúre.



"Bikoš je vo viacerých uhloch pohľadu unikátny, vykazuje mimoriadne nízky prítok podzemných vôd. 'Suchosť' tunela predstavovala veľkú výhodu pri razení a uľahčí aj prevádzku tunela. Tá bude finančne nenáročnejšia popri 'suchosti' aj vďaka inteligentnému LED diódovému systému osvetlenia," povedala Žgravčáková.



Čo sa týka ostatných častí stavby, podľa jej slov by v križovatke Prešov mali už o pár týždňov realizovať kladenie obrusnej asfaltovej vrstvy.



"Na prístupovej ceste k južnému portálu tunelu Bikoš sa realizujú žľabovky a konštrukcia vozovky, na ceste k severnému portálu je položená prvá asfaltová vrstva. Na mostoch realizujeme rímsy, odvodnenie a injektáž. V nasledujúcom období budeme na mostoch priebežne ukladať liaty asfalt, následne asfaltové vrstvy a práce budú pokračovať montážou zvodidiel," priblížila Žgravčáková.



Severný obchvat mesta má dĺžku 4,3 kilometra a motoristom ušetrí približne desať minút. NDS predpokladá intenzitu dopravy v počte 15.000 vozidiel za 24 hodín. Zhotoviteľom je Váhostav-SK a TuCon. Zmluvná cena predstavuje 142.876.816 eur. Stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu. Predpokladaný termín odovzdania je plánovaný v lete tohto roka.