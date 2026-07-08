< sekcia Ekonomika
Diaľničiari: Výstavba D3 sa sústredí na preložky inžinierskych sietí
Práce na najdlhšom úseku medzi žilinskou mestskou časťou Brodno a Kysuckým Novým Mestom budú v najbližšej dobe spočívať takisto najmä v preložkách inžinierskych sietí.
Autor TASR
Bratislava/Čadca 8. júla (TASR) - Všetky tri rozostavané úseky diaľnice D3 na Kysuciach majú už za sebou väčšinu prípravných prác. Ako informovali z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), dokončilo sa čistenie stavenísk, ich vytýčenie, zriadenie stavebných dvorov, vybudovanie vjazdov na staveniská a všetky úseky majú za sebou už aj pyrotechnický prieskum. Tento rok sa kapacity sústredia najmä na preložky inžinierskych sietí, ale začne sa aj výstavba mostov a iných stavebných objektov.
„Napriek tomu, že súčasné práce na staveniskách kysuckej D3 ešte priamo nenačrtajú kontúry budúcej diaľnice, severom Slovenska sa nesie čulý stavebný ruch. Posun v prípravných prácach na staveniskách od Žiliny až po Čadcu jasne ukazuje, že obyvatelia kysuckého regiónu sú opäť o čosi bližšie k vyriešeniu chronických dopravných ťažkostí,“ povedal investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Na najkratšom úseku Oščadnica - Čadca, Bukov, II. polprofil sa bude v najbližších mesiacoch pracovať najmä na preložkách inžinierskych sietí, a to hlavne vodovodov, plynovodov, elektrického vedenia a telekomunikačného vedenia. Bude sa robiť aj na samotnom telese diaľnice, na zakladaní mostov či múrov. Následne sa začnú hrubé terénne úpravy tunelového portálu a prvotné práce na druhej rúre tunela Horelica.
„Na ťahu budúcej diaľnice D3 medzi Kysuckým Novým Mestom a Oščadnicou sa bude pokračovať v prácach na preložkách inžinierskych sietí. Budú sa tiež budovať násypy, robiť zárezy samotnej diaľnice a v neposlednom rade sa začne výstavba mostov, oporných a zárubných múrov. Takisto budú pokračovať práce na preložkách ciest I. a III. triedy,“ priblížili diaľničiari.
Práce na najdlhšom úseku medzi žilinskou mestskou časťou Brodno a Kysuckým Novým Mestom budú v najbližšej dobe spočívať takisto najmä v preložkách inžinierskych sietí. Rovnako sa tu začne zakladanie mostných objektov a bude sa pokračovať v úprave podložia a vo všetkých už začatých činnostiach.
Stavebné práce na troch chýbajúcich úsekoch diaľnice D3 sa rozbehli na prelome rokov 2025 a 2026. Úseky Oščadnica - Čadca, Bukov, II. polprofil a Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto stavia združenie stavebných spoločností Váhostav - Metrostav DS - Duna Aszfalt a úsek Kysucké Nové Mesto - Oščadnica postaví firma Skanska SK. Celková hodnota troch kontraktov mierne presahuje 890 miliónov eur. Po dokončení jednotlivých úsekov sa diaľničná sieť na Kysuciach rozšíri o 26 kilometrov.
„Napriek tomu, že súčasné práce na staveniskách kysuckej D3 ešte priamo nenačrtajú kontúry budúcej diaľnice, severom Slovenska sa nesie čulý stavebný ruch. Posun v prípravných prácach na staveniskách od Žiliny až po Čadcu jasne ukazuje, že obyvatelia kysuckého regiónu sú opäť o čosi bližšie k vyriešeniu chronických dopravných ťažkostí,“ povedal investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Na najkratšom úseku Oščadnica - Čadca, Bukov, II. polprofil sa bude v najbližších mesiacoch pracovať najmä na preložkách inžinierskych sietí, a to hlavne vodovodov, plynovodov, elektrického vedenia a telekomunikačného vedenia. Bude sa robiť aj na samotnom telese diaľnice, na zakladaní mostov či múrov. Následne sa začnú hrubé terénne úpravy tunelového portálu a prvotné práce na druhej rúre tunela Horelica.
„Na ťahu budúcej diaľnice D3 medzi Kysuckým Novým Mestom a Oščadnicou sa bude pokračovať v prácach na preložkách inžinierskych sietí. Budú sa tiež budovať násypy, robiť zárezy samotnej diaľnice a v neposlednom rade sa začne výstavba mostov, oporných a zárubných múrov. Takisto budú pokračovať práce na preložkách ciest I. a III. triedy,“ priblížili diaľničiari.
Práce na najdlhšom úseku medzi žilinskou mestskou časťou Brodno a Kysuckým Novým Mestom budú v najbližšej dobe spočívať takisto najmä v preložkách inžinierskych sietí. Rovnako sa tu začne zakladanie mostných objektov a bude sa pokračovať v úprave podložia a vo všetkých už začatých činnostiach.
Stavebné práce na troch chýbajúcich úsekoch diaľnice D3 sa rozbehli na prelome rokov 2025 a 2026. Úseky Oščadnica - Čadca, Bukov, II. polprofil a Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto stavia združenie stavebných spoločností Váhostav - Metrostav DS - Duna Aszfalt a úsek Kysucké Nové Mesto - Oščadnica postaví firma Skanska SK. Celková hodnota troch kontraktov mierne presahuje 890 miliónov eur. Po dokončení jednotlivých úsekov sa diaľničná sieť na Kysuciach rozšíri o 26 kilometrov.