Diaľničiari vyzývajú jazdiť opatrne, obzvlášť na nových úsekoch

Na snímke informácia o rýchlostnom obmedzení v tuneli Višňové. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Diaľničiari opäť pripomínajú motoristom, aby najmä v týchto týždňoch jazdili zodpovedne a s maximálnou opatrnosťou.

Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyzýva motoristov, aby sa počas zvýšených dopravných intenzít medzi sviatkami a po sviatkoch stopercentne venovali vedeniu vozidla. Dvojnásobne to platí na novootvorených úsekoch. „V tuneli Višňové už boli dokonca zaznamenané prípady, keď sa nezodpovední motoristi venovali fotografovaniu a natáčaniu tunela,“ informovali v pondelok z mediálnej komunikácie NDS.

Diaľničiari opäť pripomínajú motoristom, aby najmä v týchto týždňoch jazdili zodpovedne a s maximálnou opatrnosťou. Venovali sa plnohodnotne vedeniu vozidla, nerozptyľovali sa mobilným telefónom či natáčaním okolia.

Podľa NDS si v prvých minútach nového roka všetci želáme šťastie a zdravie, preto nemá zmysel v posledných dňoch roka zbytočne šťastie pokúšať a riskovať zdravie seba či iných.

„Vianočné sviatky patria každoročne medzi najnáročnejšie obdobie na slovenských cestách. Plynulosť dopravy nekomplikujú len zvýšené dopravné intenzity a zhoršené poveternostné podmienky,“ dodávajú z mediálnej komunikácie NDS. Zároveň sú na cestách aj motoristi, ktorí využívajú svoje autá zriedkavo, zvyčajne len počas sviatkov.
