Diaľničiari začnú s veľkoplošnou opravou vozovky na D1 pri Východnej

Východná 26. septembra (TASR) - Vozovku na diaľnici D1 pri Východnej budú od stredy (27. 9.) opravovať. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v tejto súvislosti upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru v ľavom jazdnom páse v smere z Popradu do Liptovského Mikuláša.



Ako informovala hovorkyňa diaľničiarov Eva Žgravčáková, obmedzenie sa týka obdobia od stredy od 9.30 h do štvrtka 19. októbra do 12.00 h. "Doprava bude presmerovaná do voľných jazdných pruhov toho istého jazdného pásu podľa postupu prác," uviedla.



NDS zároveň apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.