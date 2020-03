Diaľničiari zaznamenali v okolí Bratislavy nižšiu intenzitu dopravy

Bratislava 31. marca (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zaznamenala v uplynulom týždni od 23. do 29. marca na úseku diaľnice D1 od križovatky Bratislava, Zlaté Piesky po križovatku Senec v pracovných dňoch o 55,1 % nižšiu intenzitu dopravy. Počas víkendových dní evidovala až 58-percentný pokles intenzity dopravy oproti rovnakému týždňu v roku 2019. Diaľničiari o tom informovali na sociálnej sieti.



Sčítače intenzít dopravy NDS zaznamenali na vstupe do Bratislavy 54,7-percentný pokles dopravy. Na výstupe z hlavného mesta evidovali 52-percentné zníženie intenzity dopravy. V týždni od 16. marca do 22. marca bola podľa diaľničiarov doprava na úseku D1 Bratislava, Zlaté Piesky - Senec v pracovných dňoch o 54 % nižšia oproti rovnakému týždňu v roku 2019.



Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR odporúčajú občanom obmedziť mobilitu mimo bydliska na nevyhnutnú mieru – dochádzanie do práce, zabezpečenie základných životných potrieb či nevyhnutnú návštevu zdravotníckeho zariadenia.