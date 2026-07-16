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Diaľničiari zlepšili stav desiatok kilometrov vozoviek a mostov
Práce na mostoch prebiehali naprieč Slovenskom. Na D1 opravovali mosty pri Bratislave, v okolí Považskej Bystrice aj na Liptove.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počas jari zlepšila stav vyše 90 kilometrov vozoviek a viac ako desiatich mostov. Najviac vozoviek vylepšila v košickom regióne, ale zlepšenia sa dočkali aj diaľnice či rýchlostné cesty pri Nitre, Zvolene, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine, Novej Bani či Považskej Bystrici. Diaľničiari venovali najviac pozornosti mostom na D1, najmä na Liptove a Považí, či na R1 pri Žiari nad Hronom, informovali vo štvrtok z oddelenia mediálnej komunikácie NDS.
Diaľničiari doteraz opravili 9,5 kilometra košických ciest vo svojej správe. Konkrétne ide o ťah I/16 po Pereš v smere na Rožňavu, úsek za Perešom po Poľov aj o úsek I/16 pri Poľove. Opravy sa dočkala aj križovatka Alejová, ťah I/16 pri Južnom nábreží a v súčasnosti je dokončená aj oprava 2,5-kilometrového ťahu Prešovskej cesty.
„Každoročne robíme všetko pre to, aby sme stihli opraviť čo najviac vozoviek a mostov. Samozrejme pri rešpektovaní našich kapacitných i finančných limitov. Za všetkými opravnými akciami sú hodiny a hodiny plánovania a vybavovania povolení. Všetky práce totiž musia byť v rámci daného regiónu koordinované, aby aj počas opráv bol motoristom umožnený plynulý presun do ich cieľa,“ povedal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Vylepšením prešla aj časť križovatky R1A v Nitre, vyše päťkilometrový ťah R1 pri Zvolene a 5,5 kilometra D1 pri Prešove. NDS vykonávala údržbu vozovky aj pri Liptovskom Mikuláši, kde nový mikrokoberec dostal vyše dvojkilometrový úsek D1. Komfortnejšia a bezpečnejšia je aj časť D1 pri Lipovci, Sučanoch a Turanoch. Zlepšený je aj stav vozovky na D1 pri Visolajoch neďaleko Púchova.
Práce na mostoch prebiehali naprieč Slovenskom. Na D1 opravovali mosty pri Bratislave, v okolí Považskej Bystrice aj na Liptove. Na R1 práce sústredili na mosty pri Hronskej Breznici, Tekovskej Breznici a Žiari nad Hronom.
Diaľničiari sa zamerali na práce, ktoré pomáhajú udržiavať mosty v dobrom technickom stave a zároveň zvyšujú komfort prejazdu. Opravovali mostné rímsy, menili mostné závery a zvodidlá, obnovovali izoláciu aj povrch vozovky. Tieto zásahy chránia nosné konštrukcie mostov pred prenikaním vody a ďalším poškodzovaním, predlžujú ich životnosť a vodičom prinášajú plynulejší a komfortnejší prejazd.
NDS plánuje pokračovať v oprave vozoviek a mostov aj počas leta a jesene. Napríklad nedávno začala veľkoplošnú opravu rýchlostného obchvatu Svidníka. Diaľničiari preto apelujú na motoristov, aby ani počas letných opravných prác na diaľnici nepoľavili na obozretnosti a dbali na bezpečie pracovníkov na cestách.
„Pre nerešpektovanie dočasného dopravného značenia sú pracovníci v teréne často vystavení nebezpečným situáciám pri výkone svojej práce. Preto vyzývame motoristov, aby pri jazde po diaľnici neustále sledovali dopravné dianie a spozorneli a spomalili pri akejkoľvek zmene v riadení dopravy,“ dodal Droppa.
Diaľničiari doteraz opravili 9,5 kilometra košických ciest vo svojej správe. Konkrétne ide o ťah I/16 po Pereš v smere na Rožňavu, úsek za Perešom po Poľov aj o úsek I/16 pri Poľove. Opravy sa dočkala aj križovatka Alejová, ťah I/16 pri Južnom nábreží a v súčasnosti je dokončená aj oprava 2,5-kilometrového ťahu Prešovskej cesty.
„Každoročne robíme všetko pre to, aby sme stihli opraviť čo najviac vozoviek a mostov. Samozrejme pri rešpektovaní našich kapacitných i finančných limitov. Za všetkými opravnými akciami sú hodiny a hodiny plánovania a vybavovania povolení. Všetky práce totiž musia byť v rámci daného regiónu koordinované, aby aj počas opráv bol motoristom umožnený plynulý presun do ich cieľa,“ povedal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Vylepšením prešla aj časť križovatky R1A v Nitre, vyše päťkilometrový ťah R1 pri Zvolene a 5,5 kilometra D1 pri Prešove. NDS vykonávala údržbu vozovky aj pri Liptovskom Mikuláši, kde nový mikrokoberec dostal vyše dvojkilometrový úsek D1. Komfortnejšia a bezpečnejšia je aj časť D1 pri Lipovci, Sučanoch a Turanoch. Zlepšený je aj stav vozovky na D1 pri Visolajoch neďaleko Púchova.
Práce na mostoch prebiehali naprieč Slovenskom. Na D1 opravovali mosty pri Bratislave, v okolí Považskej Bystrice aj na Liptove. Na R1 práce sústredili na mosty pri Hronskej Breznici, Tekovskej Breznici a Žiari nad Hronom.
Diaľničiari sa zamerali na práce, ktoré pomáhajú udržiavať mosty v dobrom technickom stave a zároveň zvyšujú komfort prejazdu. Opravovali mostné rímsy, menili mostné závery a zvodidlá, obnovovali izoláciu aj povrch vozovky. Tieto zásahy chránia nosné konštrukcie mostov pred prenikaním vody a ďalším poškodzovaním, predlžujú ich životnosť a vodičom prinášajú plynulejší a komfortnejší prejazd.
NDS plánuje pokračovať v oprave vozoviek a mostov aj počas leta a jesene. Napríklad nedávno začala veľkoplošnú opravu rýchlostného obchvatu Svidníka. Diaľničiari preto apelujú na motoristov, aby ani počas letných opravných prác na diaľnici nepoľavili na obozretnosti a dbali na bezpečie pracovníkov na cestách.
„Pre nerešpektovanie dočasného dopravného značenia sú pracovníci v teréne často vystavení nebezpečným situáciám pri výkone svojej práce. Preto vyzývame motoristov, aby pri jazde po diaľnici neustále sledovali dopravné dianie a spozorneli a spomalili pri akejkoľvek zmene v riadení dopravy,“ dodal Droppa.