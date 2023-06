Diaľničiari: Zmluva so SkyToll bude pokračovať do konca budúceho roka

Bratislava 30. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) požiadala spoločnosť SkyToll, aby pokračovala vo výbere mýta do konca budúceho roka. Žiadosť odôvodnila prieťahmi v súvislosti s viacnásobným uplatnením revíznych postupov v tendri na nové mýto.



V liste zaslanej spoločnosti SkyToll NDS podľa hovorkyne Evy Žgravčákovej uviedla, že "objednávateľ trvá na pokračovaní poskytovania služby podľa zmluvy, a to do konca roka 2024." Naďalej však NDS podľa hovorkyne vyvíja maximálne úsilie na zavedenie európskeho mýtneho systému (EETS).



"Aj počas tohto roka, aj počas roka 2024 budeme pracovať na tom, aby sme nákladovosť mýta čo najviac znížili. Z niekdajších takmer 50 % je už dnes nákladovosť na omnoho nižšej úrovni. O aktualitách zo sveta mýta budeme dopravcov naďalej informovať," uzavrela Žgravčáková.