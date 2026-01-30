< sekcia Ekonomika
Diaľničná patrola NDS zaznamenala v tuneli Višňové už 30 zásahov
Tunel Višňové má celkovú dĺžku 7,5 kilometra a ide o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela má 13,5 kilometra.
Autor TASR
Višňové 30. januára (TASR) - Tridsať zásahov absolvovali členovia diaľničnej patroly Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) v tuneli Višňové za päťtýždňové obdobie od jeho spustenia. TASR o tom v piatok informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.
Posádka diaľničnej patroly pomáhala hneď v nasledujúci deň po sprejazdnení diaľničného úseku, keď sa motoristovi pokazilo auto pred vstupom do tunela. „Diaľničná patrola už na novom úseku pri Žiline riešila aj pokazený kamión či autobus. Takisto posádka patroly odstraňovala kus polystyrénu, ktorý niekomu vypadol a tvoril potenciálnu prekážku,“ priblížili diaľničiari.
Prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa pripomenul, že v tuneli Višňové je inštalovaný najmodernejší kamerový systém, takže operátori majú dianie v tuneli absolútne pod dohľadom. Upozornil zároveň, že motoristi vedia krízovým situáciám v tuneli predísť, a to disciplinovaným správaním.
„Je veľmi dôležité, aby motoristi dodržiavali aktuálnu predpísanú rýchlosť a predpísanú vzdialenosť od vozidla pred sebou. V tuneli máme aj premenné dopravné značenie, ktoré práve na tieto prehrešky upozorňuje motoristov počas jazdy,“ doplnil Droppa.
Vysvetlil, že ak napríklad kamera vyhodnotí krátku vzdialenosť medzi vozidlami, upozorní motoristu zvýraznením značky „dodržuj vzdialenosť“. Ak orientačné meradlo systému zachytí prekročenie rýchlosti, značka zobrazujúca maximálnu povolenú rýchlosť začne pulzovať.
