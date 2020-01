Diaľničná známka na 365 dní má stáť toľko, ako ročná známka

Bratislava 22. januára (TASR) – Diaľničná známka s platnosťou 365 dní by mala stáť rovnako ako tá s platnosťou na kalendárny rok. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktoré v stredu schválila vláda. Materiál reaguje na novelu zákona o cestnej premávke, ktorou sa zaviedla 365-dňová diaľničná známka.



"Predkladaným návrhom nariadenia vlády sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky s 365-dňovou platnosťou, a to v rovnakej výške, ako je výška úhrady za diaľničnú známku s platnosťou na kalendárny rok. Zavedenie aj tzv. 'technického roka' platnosti ročnej diaľničnej známky predstavuje pozitívny krok smerom k užívateľom vymedzených úsekov," konštatuje rezort dopravy. Diaľničná známka s 365-dňovou platnosťou pre osobné motorové vozidlo rovnako ako pre prípojné vozidlo má stáť 50 eur. Účinnosť nariadenia vlády by mala byť od 1. februára 2020.



Finančné prostriedky získané z výberu úhrady diaľničnej známky sú príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), ktorá je povinná použiť tieto prostriedky na plnenie úloh podľa zákona o NDS, teda na prípravu, realizáciu opráv, údržbu a výstavbu diaľnic.



Návrh nariadenia vlády predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2020 až 2022. Dôvodom je implementácia zmeny systému úhrady a evidencie diaľničných známok v súvislosti so zavedením nového typu diaľničnej známky s 365-dňovou platnosťou a z dôvodu zvýšenia prevádzkových nákladov tohto systému.



V súvislosti s návrhom nariadenia vlády vzniknú jednorazové náklady vo výške 900.000 eur z dôvodu zmenového konania medzi správcom úhrady a evidencie diaľničných známok (NDS) a dodávateľom služby úhrady a evidencie diaľničných známok (SkyToll) súvisiaceho so zmenou nastavenia systému úhrady. Tieto výdavky sú kryté v rámci rozpočtu NDS. "Celkovo sa návrhom nariadenia vlády predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je už zohľadnený v schválenom rozpočte verejnej správy na roky 2020 – 2022," podotýka rezort dopravy.