Diaľničný most pri Liptovskom Jáne budú od soboty opravovať

Liptovský Ján 14. júla (TASR) - Most na diaľnici D1 pri Liptovskom Jáne budú od soboty 15. júla opravovať. V úseku dôjde k čiastočnej uzávere diaľnice. Upozornila na to v piatok hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.



Obmedzenie sa týka obdobia od 15. júla od 7.00 h do 9. októbra do 18.00 h. "Doprava bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu," dodala hovorkyňa.