Diaľničný privádzač do Rajeckej doliny by mal stáť 53 miliónov eur
Ponuka Doprastavu je o necelých 24 miliónov eur nižšia ako bola predpokladaná hodnota zákazky.
Autor TASR
Žilina 12. septembra (TASR) - Vo verejnom obstarávaní na výstavbu prvej etapy diaľničného privádzača Lietavská Lúčka - Žilina predložila najvýhodnejšiu ponuku stavebná spoločnosť Doprastav. Navrhovaná cena je vo výške 52.740.730,20 eura bez dane z pridanej hodnoty. Vyplýva to z výsledku vyhodnotenia ponúk, ktorý zverejnila Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
Ponuka Doprastavu je o necelých 24 miliónov eur nižšia ako bola predpokladaná hodnota zákazky. Do tendra sa prihlásilo aj ďalších päť uchádzačov. Druhú najvýhodnejšiu ponuku za 58.761.948,64 eura predložilo Združenie DP Lietavská Lúčka s vedúcim členom Viakorp (zvyšní členovia M-Silnice SK a NOVOTNY.IS).
Nový privádzač pri Žiline bude mať takmer štyri kilometre. V rámci jeho výstavby vznikne päť nových mostných objektov a takmer jeden kilometer protihlukových stien. Privádzač po svojom dokončení zjednoduší vstup do Žiliny a zároveň odbremení obce Lietavská Lúčka a Porúbka od tranzitnej dopravy.
