Ružomberok 24. novembra (TASR) - Práce na obchvate Ružomberka výrazne pokročili, diaľničný tunel Čebrať má hotové sekundárne ostenie. Informovali o tom z odboru komunikácie ministerstva dopravy. V južnej rúre tunela je betonáž už ukončená, v severnej bude hotová na konci novembra. Stavbu tento týždeň skontrolovalo vedenie rezortu dopravy.



"Je to výborná správa, dosiahli sme významný míľnik. To, že sa dokončili práce na sekundárnom ostení znamená, že sa môžu začať práce na vozovke a inštalácii technológií," uviedol minister dopravy Jozef Ráž mladší (nominant Smeru-SD).



Okrem betonáže pokračujú práce na odvodnení tunela, sekundárnom ostení v prepojkách tunela a zároveň ukladajú vrstvy vozovky. Minister so štátnymi tajomníkmi si pozreli aj stavbu oporných múrov, ktoré museli vybudovať z dôvodu zosuvov. Tie v minulosti spôsobili, že časť diaľnice vrátane tunela museli preprojektovať.



Do budúcna treba podľa Ráža klásť viac pozornosti na geologické prieskumy a prípravnú fázu. "Ukazuje sa, že šetrenie na príprave, ktoré je v stovkách tisíc eur, pre nás na konci dňa znamená predraženie v stovkách miliónov," zhodnotil.



Na stavbe pracuje denne približne 500 robotníkov. Okrem tunela na trase budúcej diaľnice dokončujú práce na oporných a tzv. zárubných múroch. Pracuje sa ale napríklad aj na kruhových objazdoch a násypoch pod budúcou vozovkou či úprave svahov.



Tunel Čebrať je súčasťou úseku diaľnice D1 Ivachnová - Hubová, ktorý je aktuálne vo výstavbe a bude mať dĺžku 14,92 kilometra. Úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na diaľnicu do Košíc.