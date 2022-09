Diaľničný úsek pri Ružomberku sa do konca roka 2023 nepodarí dostavať

Ružomberok 27. septembra (TASR) – Diaľničný úsek pri Ružomberku sa nepodarí dokončiť v pôvodne avizovanom čase, teda do konca roka 2023. Novým termínom dostavby úseku je predbežne druhá polovica roku 2024. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) to oznámil v utorok v Ružomberku.



Na stavbe to podľa Doležala ešte pred pol rokom vôbec nevyzeralo ružovo. "Zhotoviteľ za vtedy platných zmluvných podmienok deklaroval, že nie je schopný dokončiť stavbu. Reálne hrozil scenár Višňového, a teda, že zhotoviteľ odíde a nepodarí sa nám nájsť dohodu. Toto sa nám podarilo vyriešiť. Dnes máme dohodu a spôsob, ako zvýšiť zmluvu, respektíve hodnotu stavby," povedal minister s tým, že aktuálne na stavbe pracuje viac ako 300 robotníkov.



Druhá polovica roka 2024 je podľa šéfa rezortu dopravy zatiaľ iba predbežným termínom dokončenia úseku diaľnice D1 Ivachnová - Hubová. Zdôraznil, že Národná diaľničná spoločnosť (NDS) stále rokuje so zhotoviteľom - potrebuje sa dohodnúť na zastropovaní ceny a presnom termíne dokončenia. "V najbližších týždňoch či mesiacoch budeme vedieť konkrétny termín dokončenia. O termíne sprejazdnenia bude NDS tiež ešte rokovať, tak, aby to bolo čo najskôr," podotkol Doležal.



Stavba je financovaná výlučne zo štátneho rozpočtu. Generálny riaditeľ NDS Vladimír Jacko podotkol, že finálny termín dokončenia úseku bude závisieť od úspešnosti rokovaní, ktoré sa opätovne začínajú vo štvrtok 29. septembra.



Liptovská stavba diaľnice D1 bude mať celkovú dĺžku 14,92 kilometra. Vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku, ktorej súčasťou je aj tunel Čebrať, ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.