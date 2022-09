Diaľničný úsek Turany - Hubová začnú stavať najskôr v roku 2025

Hubová 30. septembra (TASR) – Úsek diaľnice D1 Turany – Hubová začnú stavať najskôr v roku 2025. Investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Stanislav Beňo to potvrdil v tomto týždni počas návštevy Ružomberka. Podotkol, že zatiaľ ide len o predbežný odhad.



Investičný riaditeľ uviedol, že momentálne prebiehajú projekčné práce, aby mohli spustiť tzv. "vodnú EIU", teda posudzovanie vplyvov na životné prostredie s dôrazom na vodu. "Paralelne s ňou ide štandardná EIA. Keď sa nám všetko podarí a nebudú zbytočné odvolania, niekedy na konci roka by sme mohli mať všetky podklady na to, aby bolo podané územné rozhodnutie," skonštatoval Beňo.



Posledný nerozostavaný úsek diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami je tak podľa neho stále v štádiu prípravy. "Je tam veľa procesov. Máme veľkú podporu na ministerstve dopravy, kde sa pripravuje zmena legislatívy, ktorá by vedela tie procesy skrátiť o šesť až 18 mesiacov," načrtol investičný riaditeľ diaľničnej spoločnosti.