Diaľnicu D1 Budimír – Bidovce otvoria pre motoristov v decembri

Košice 25. novembra (TASR) – Diaľničný úsek D1 pri Košiciach Budimír – Bidovce je blízko dokončenia a motoristom by mal začať slúžiť v druhej polovici decembra. "Prebiehajú ukončovacie práce, preberacie konania a príprava na sprejazdnenie úseku. Otvorenie úseku plánujeme v týždni od 16. decembra," uviedla pre TASR hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.



Diaľničný obchvat Košíc v dĺžke 14,4 kilometra skráti motoristom čas oproti starej ceste zhruba o 14 minút. Výstavba sa začala v novembri 2016 a prebiehala podľa plánu. Stavba zahŕňa 23 mostných objektov a tri mimoúrovňové križovatky, a to v Budimíre, Košických Oľšanoch a Bidovciach. Súčasťou realizácie je kilometrový úsek rýchlostnej cesty R2/R4 po mimoúrovňovú križovatku Hrašovík. Projekt je financovaný z eurofondov a štátneho rozpočtu, realizuje ho spoločnosť Skanska SK za zmluvnú sumu 197,4 milióna eur bez DPH (236,9 milióna eur vrátane dane).







V Budimíre sa cesta napája na diaľnicu D1 z Prešova. V časti Košické Oľšany je plánované napojenie na budúcu rýchlostnú cestu R2 z košickej Šace. Realizácia tohto rýchlostného úseku bude rozdelená na dve časti. Dlhšia 14-kilometrová časť bude priamo nadväzovať na stavbu D1 Budimír – Bidovce a NDS naň vyhlásila tender ešte koncom minulého roku. Do súťaže s predĺženým termínom 23. augusta 2019 prišlo sedem ponúk, v rámci ktorých bolo združených 14 stavebných spoločností. Ponuky NDS aktuálne vyhodnocuje, pričom pozitívne hodnotí vysoký záujem firiem. "NDS robí všetko preto, aby bol proces verejnej súťaže ukončený čo najskôr. Vzhľadom na podanú námietku, o ktorej musí rozhodnúť Úrad pre verejné obstarávanie, nie je možné kvalifikovane predpokladať ukončenie súťaže. Predbežný odhad podpisu zmluvy o dielo a začatia stavebných prác je v druhom štvrťroku 2020," uviedla Michalová.



Súťaž na výstavbu ďalšieho úseku od Šace plánuje NDS vyhlásiť v budúcom roku.