Diaľnicu D3 budú financovať z eurofondov

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Jozef Ráž (nominant Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian

Po dokončení jednotlivých úsekov sa diaľničná sieť na Kysuciach rozšíri o 26 kilometrov,z toho 21 kilometrov štvorprúdovej cesty a 5 kilometrov polovičného profilu vrátane druhej rúry tunela Horelica.

Autor TASR
Bratislava/Čadca 12. decembra (TASR) - Dve z troch zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku (NFP) z eurofondového Programu Slovensko na financovanie výstavby úsekov diaľnice D3 na Kysuciach sú už podpísané. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa Ministerstva dopravy SR Petra Poláčiková.

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dotiahnuť financovanie D3. Dnes už teda máme čierne na bielom, že výstavbu budeme platiť z eurofondov. Je to pre nás veľmi dôležitý míľnik a ďakujeme našim partnerom z Bruselu aj z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR za spoluprácu,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).

Zmluvy o NFP sú podpísané pre úseky Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto v hodnote 447 miliónov eur a Kysucké Nové Mesto - Oščadnica v hodnote 294 miliónov eur. „Podpis poslednej zmluvy na financovanie úseku Oščadnica - Čadca, Buko, II. polprofil v hodnote 260 miliónov eur aktuálne pripravujeme,“ doplnila Poláčiková.

Výstavba D3 sa oficiálne začne v pondelok 15. decembra. Úseky Oščadnica - Čadca, Bukov, II. polprofil a Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto bude stavať združenie stavebných spoločností Váhostav - Metrostav DS - Duna Aszfalt a úsek Kysucké Nové Mesto - Oščadnica postaví firma Skanska SK.

Po dokončení jednotlivých úsekov sa diaľničná sieť na Kysuciach rozšíri o 26 kilometrov, z toho 21 kilometrov štvorprúdovej cesty a päť kilometrov polovičného profilu vrátane druhej rúry tunela Horelica. Najdlhším z troch úsekov je viac ako 11-kilometrový úsek Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. Dokončenie D3 je financované z 85 percent z eurofondov a zvyšok zo štátneho rozpočtu.
