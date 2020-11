Diamantmi nášho biznisu sú firmy z IT, strojárstva a elektrotechniky

Bratislava 20. novembra (TASR) - Rebríček rýchlo rastúcich malých a stredných podnikov "Diamanty slovenského biznisu", ktorý zostavuje investičná spoločnosť Enterprise Investors, v tomto roku ovládli firmy z IT sektora, strojárstva aj elektrotechniky. Informoval o tom Richard Menczer z komunikačnej agentúry Seesame.



Za Bratislavu po vlaňajšom treťom mieste získala prvenstvo v rebríčku firma Resco, ktorá je lídrom v mobilných biznis riešeniach. Na západnom Slovensku sa pri svojej premiére najvyššie umiestnila strojárska firma Koval Systems z Beluše, ktorá v sortimente kombinuje vlastnú výrobu bankovej techniky, trezorov a automatických skladov s výrobou produktov na zákazku.



V stredoslovenskom regióne sa najvyššie v rebríčku umiestnila rodinná firma Gevorkyan z Vlkanovej, ktorá od roku 1996 vyvíja a vyrába kovové komponenty technológiami práškovej metalurgie. Na východnom Slovensku obhájila prvenstvo spoločnosť 2J Antennas. Spoločnosť z Bardejova sa špecializuje na vývoj a výrobu špeciálnych antén vrátane wifi antén a navigačných zariadení.



Do rebríčka sú zaradené spoločnosti bez účasti zahraničného kapitálu, so ziskovým hospodárením za minimálne dva predchádzajúce roky a s ročnými tržbami v rozmedzí od dvoch do 50 miliónov eur. V rebríčku sa odráža súbor kritérií ako rast tržieb a ziskovosť, ale aj etické štandardy riadenia a sociálne aspekty podnikania.