Diamantové NFT Majka Spirita sa vydražilo za 7 777 eur

Bratislava 18. októbra (OTS) - Najväčšia digitálna charita, tak označil Majk Spirit svoj nový projekt, ktorý spustil s vývojármi z kryptomenovej platformy WEXO. Spolu vydali 5 000 kusov NFT Majka Spirita. Prvé tri z nich, špeciálne graficky upravené, určili do online aukcie. Zvyšné, zo série CREW, predávajú po 50 eur a celý výťažok venujú organizácii APPA (Asociácia pomoci postihnutým). V noci sa skončila elektronická aukcia DIAMANTOVÉHO NFT Majka Spirita. Jeho cena sa vyšplhala na 7 777 eur. V rovnakom momente WEXO spustilo aukciu ZLATÉHO NFT, o ktoré môžete zabojovať a pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Elektronická aukcia ZLATÉHO NFT bude trvať štyri dni.Zapojiť sa do elektronickej aukcie alebo si zakúpiť NFT zo série CREW za 50 eur môže každý. Autori prispôsobili proces nákupu tak, aby nevyžadoval špeciálne zručnosti či skúsenosti s kryptomenami. Jednoduchý nákup začína na tejto webovej adrese: http://nft.wexopay.com Zo série CREW už autori predali takmer 600 kusov. Pre telesne postihnutých pacientov tak získali už viac ako 37 500 eur. Predaj NFT pokračuje do konca roka.,“ vysvetlilPrvé NFT Majka Spirita, ktoré vydala kryptomenová platforma WEXO, je registrované na blockchaine Cardano a má 100 % charitatívny rozmer. Všetky získané prostriedky, po odrátaní nutných poplatkov za platbu (PayPal) a mintovania NFT na blockchaine Cardano, čo predstavuje približne 10 % z ceny NFT, venujú autori tejto myšlienky na pomoc telesne postihnutým deťom a dospelým pacientom, o ktorých sa stará nezisková organizácia APPA.,” povedala riaditeľka Organizácie APPAKryptomenová platforma WEXO avizuje pokračovanie v NFT projektoch, nielen s hudobníkom Majkom Spiritom, ale aj s inými osobnosťami a umelcami, ktorí chcú naskočiť na vlnu digitálneho umenia.,“ odkázal CSO platformy WEXO