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Diamanty slovenského biznisu: Toto sú ocenené rýchlo rastúce podniky
V bratislavskom regióne zvíťazila spoločnosť Amset, dodávateľ pre Európsku organizáciu pre jadrový výskum (CERN).
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Spolu 12 spoločností z jednotlivých regiónov Slovenska uspelo v 18. ročníku rebríčka Diamanty slovenského biznisu, ktorý každoročne oceňuje najrýchlejšie zdravo rastúce malé a stredné podniky bez zahraničného kapitálu. Informovala o tom v piatok spoločnosť Enterprise Investors, ktorá spolu s magazínom Forbes oceňovanie organizovala.
„Skvelou správou je, že mnohé firmy sa umiestňujú v rebríčku opakovane, čiže dokážu kontinuálne rásť. Ocenené firmy sú inšpiráciou pre ďalších podnikateľov, aby sa snažili svoj úspech rozvinúť do väčších rozmerov nielen organickým rastom, ale aj s pomocou rozvojového kapitálu či akvizícií,“ uviedol partner Enterprise Investors Jakub Kuberski.
V bratislavskom regióne zvíťazila spoločnosť Amset, dodávateľ pre Európsku organizáciu pre jadrový výskum (CERN). Na druhom mieste sa umiestnil výrobca lyofilizovaného ovocia Vitachem Natural Solutions a na treťom firma MB cleaning & Services, ktorá sa špecializuje na upratovanie kancelárií a komerčných priestorov. V hlavnom meste tak na rozdiel od minulosti prevládli výrobné firmy nad IT sektorom.
Na západnom Slovensku zvíťazil výrobca ložísk pre letecký priemysel AKE Skalica. Druhé miesto obsadila farmaceutická firma Biomin z Cífera (okres Trnava), ktorá produkuje biopreparát s vysokým obsahom vápnika z vaječných škrupín. Na tretej priečke sa umiestnila rodinná spoločnosť Agromont Nitra, zameraná na poľnohospodársku techniku.
V stredoslovenskom regióne dominovala detvianska zbrojárska a inžinierska firma IPM Industries. Na druhej priečke sa umiestnil dopravca Jarottatrans Slovakia a tretiu pozíciu získal žilinský vývojár softvéru Kros, ktorý bodoval už štvrtýkrát.
Východnému Slovensku dominovali technologické a softvérové firmy. Prvé miesto obsadila košická spoločnosť localhost, druhú priečku získal výrobca výživových doplnkov GreenPharm a tretiu pozíciu obsadila košická IT firma YQ Service, zameraná na automobilový priemysel a spracovanie dát.
Rebríček rýchlo rastúcich malých a stredných podnikov zostavuje spoločnosť Enterprise Investors spolu s partnermi podujatia. Do hodnotenia sú zaradené spoločnosti bez účasti zahraničného kapitálu, so ziskovým hospodárením za minimálne tri predchádzajúce roky a s ročnými tržbami v rozmedzí od 5 do 75 miliónov eur. V rebríčku sa odráža súbor kritérií ako rast tržieb a ziskovosť, ale aj etické štandardy riadenia a sociálne aspekty podnikania.
„Skvelou správou je, že mnohé firmy sa umiestňujú v rebríčku opakovane, čiže dokážu kontinuálne rásť. Ocenené firmy sú inšpiráciou pre ďalších podnikateľov, aby sa snažili svoj úspech rozvinúť do väčších rozmerov nielen organickým rastom, ale aj s pomocou rozvojového kapitálu či akvizícií,“ uviedol partner Enterprise Investors Jakub Kuberski.
V bratislavskom regióne zvíťazila spoločnosť Amset, dodávateľ pre Európsku organizáciu pre jadrový výskum (CERN). Na druhom mieste sa umiestnil výrobca lyofilizovaného ovocia Vitachem Natural Solutions a na treťom firma MB cleaning & Services, ktorá sa špecializuje na upratovanie kancelárií a komerčných priestorov. V hlavnom meste tak na rozdiel od minulosti prevládli výrobné firmy nad IT sektorom.
Na západnom Slovensku zvíťazil výrobca ložísk pre letecký priemysel AKE Skalica. Druhé miesto obsadila farmaceutická firma Biomin z Cífera (okres Trnava), ktorá produkuje biopreparát s vysokým obsahom vápnika z vaječných škrupín. Na tretej priečke sa umiestnila rodinná spoločnosť Agromont Nitra, zameraná na poľnohospodársku techniku.
V stredoslovenskom regióne dominovala detvianska zbrojárska a inžinierska firma IPM Industries. Na druhej priečke sa umiestnil dopravca Jarottatrans Slovakia a tretiu pozíciu získal žilinský vývojár softvéru Kros, ktorý bodoval už štvrtýkrát.
Východnému Slovensku dominovali technologické a softvérové firmy. Prvé miesto obsadila košická spoločnosť localhost, druhú priečku získal výrobca výživových doplnkov GreenPharm a tretiu pozíciu obsadila košická IT firma YQ Service, zameraná na automobilový priemysel a spracovanie dát.
Rebríček rýchlo rastúcich malých a stredných podnikov zostavuje spoločnosť Enterprise Investors spolu s partnermi podujatia. Do hodnotenia sú zaradené spoločnosti bez účasti zahraničného kapitálu, so ziskovým hospodárením za minimálne tri predchádzajúce roky a s ročnými tržbami v rozmedzí od 5 do 75 miliónov eur. V rebríčku sa odráža súbor kritérií ako rast tržieb a ziskovosť, ale aj etické štandardy riadenia a sociálne aspekty podnikania.