Diera v českom rozpočte je rekordná, minister financií musí zakročiť

Praha 3. júna (TASR) - Na konci mája skončil český štátny rozpočet so schodkom vo výške 271,4 miliardy Kč (11,47 miliardy eur), oznámilo tento týždeň české ministerstvo financií. Deficit, ktorý sa v medziročnom porovnaní zvýšil o 82,1 miliardy Kč, je zároveň najvyšší za mesiac máj od vzniku Českej republiky. Minister financií Zbyněk Stanjura preto na budúci týždeň plánuje na vláde prerokovať opatrenia, ktoré by mali prehlbovanie deficitu vo zvyšku roka spomaliť. Informoval o tom server novinky.cz.



Česká vláda počíta za celý rok 2023 so schodkom 295 miliárd Kč. Vzhľadom na terajší stav tak štátu zostáva do naplnenia tejto sumy vyčerpať už iba 23,6 miliardy Kč. Podľa Stanjuru sa síce prehlbovanie deficitu v 2. polroku spomalí v dôsledku príjmov z takzvanej windfall tax, dividendy od spoločnosti ČEZ alebo peňazí z európskych fondov, napriek tomu chce minister "šliapnuť na brzdu".



"Keď sme pred niekoľkými týždňami predstavili ozdravný balíček, uviedli sme, že s odtučňovacou kúrou začneme od seba a viac než 20 miliárd Kč usporíme na budúci rok na platoch a prevádzke štátu. Myslím si však, že vzhľadom na vývoj hospodárenia štátu musíme minimálne rovnakú sumu usporiť na výdavkoch ešte tento rok," povedal minister s tým, že na budúci týždeň predloží na vláde zoznam rozpočtových opatrení, ktorými sa v 2. polroku zbrzdí prehlbovanie schodku.



Stanjura dodal, že to nebudú populárne kroky, vláda však nemôže povedať, že šetriť začne až na budúci rok. Aké opatrenia má na mysli, to neuviedol.



Medziročný rast deficitu o viac než 82 miliárd Kč ovplyvnili najmä výdavky na sociálne dávky. Okrem toho to bola pomoc občanom a firmám s vysokými cenami energií, obsluha štátneho dlhu či vyššie investície, uviedlo ministerstvo. Na príjmovej strane rozpočtu došlo ku koncu mája k rastu približne o 10 %. Štát vybral viac na poistnom alebo na odvode z nadmerných príjmov výrobcov elektriny.



(1 EUR = 23,657 CZK)