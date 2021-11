Diess: Volkswagen neplánuje zrušiť 30.000 pracovných miest

Wolfsburg 9. novembra (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) neplánuje zrušiť 30.000 pracovných miest. Povedal to generálny riaditeľ koncernu Herbert Diess zamestnancom v internej video správe v nádeji, že napraví poškodené vzťahy so zamestnaneckou radou, ktoré sa v uplynulých týždňoch ešte zhoršili.



Diess uviedol tiež, že rokuje so zástupcami odborov o tom, ako by sa mohol transformovať závod vo Wolfsburgu, ktorý podľa neho zaostáva z hľadiska efektívnosti a rýchlosti, aby mohol lepšie konkurovať novým subjektom, ako je americký výrobca elektromobilov Tesla.



Dodal, že pre skupinu nie je primárne znižovanie počtu pracovných miest, ale udržanie konkurencieschopnosti "v novom svete s novými schopnosťami".