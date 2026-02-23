< sekcia Ekonomika
Digitalizácia a AI menia účtovníctvo, počet účtovníkov klesá
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Počet účtovníkov na Slovensku v posledných rokoch postupne klesá, dôvodom je najmä digitalizácia účtovníckych procesov a rastúce využívanie umelej inteligencie (AI). Podľa odhadov online databázy IBISWorld pôsobí na Slovensku približne 20.000 účtovníkov.
„Úloha účtovníka sa výrazne mení. Rutinné činnosti ustupujú technológiám a dôraz sa presúva na kontrolu, interpretáciu dát a poradenstvo,“ skonštatoval Stanislav Mišovic zo spoločnosti Asseco Solutions.
Kým ešte pred niekoľkými rokmi bola manuálna práca účtovníkov nevyhnutná pri spracovaní dokladov, dnes čoraz viac firiem využíva automatizované systémy. Výsledkom je, že firmy potrebujú menej účtovníkov na základné operácie, zatiaľ čo rastie dopyt po špecialistoch so znalosťami IT, daňového plánovania a finančnej analýzy.
Firmy podľa Asseco Solutions čoraz viac využívajú automatizované systémy, ktoré dokážu spracovať faktúry či bankové výpisy a kontrolovať formálne chyby v dokladoch. AI zároveň zvyšuje rýchlosť spracovania údajov a znižuje chybovosť pri rutinných úlohách, ako je rozpoznávanie údajov alebo párovanie platieb.
Pokles počtu účtovníkov však podľa spoločnosti neznamená zánik profesie, ale jej transformáciu. V praxi sa má znižovať potreba účtovníkov na základné operácie, pričom porastie dopyt po špecialistoch so znalosťami IT, daňového plánovania a finančnej analýzy.
