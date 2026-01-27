< sekcia Ekonomika
Digitalizácia a nástup AI vytvárajú priestor pre sofistikované podvody
Útočníci sa často vydávajú za banky, finančných sprostredkovateľov či štátne inštitúcie a ľudí oslovujú cez e-maily, SMS alebo telefonáty.
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Rýchla digitalizácia a nástup umelej inteligencie síce zjednodušujú prístup k financiám, zároveň však vytvárajú priestor pre sofistikovanejšie podvody. Upozornila na to pri príležitosti Dňa ochrany osobných údajov spoločnosť Home Credit. Rastúce riziká zneužívania osobných a finančných údajov sú aj pri úveroch a finančných službách.
Útočníci sa často vydávajú za banky, finančných sprostredkovateľov či štátne inštitúcie a ľudí oslovujú cez e-maily, SMS alebo telefonáty. Zároveň sa čoraz viac spoliehajú na umelú inteligenciu, ktorá im umožňuje vytvárať presvedčivejšie falošné správy, napodobeniny hlasu či realisticky pôsobiace dokumenty.
„Žiadna banka či nebanková spoločnosť nikdy nežiada od svojich klientov citlivé osobné údaje, ako sú heslá, kódy z SMS či CVV kód cez telefón, e-mail, SMS alebo webové stránky. Ak sa s tým stretnete, ide o podvod,“ uviedol ombudsman Home Creditu Miroslav Zborovský. Doplnil, že podvodníci sa často vydávajú za „zamestnancov banky“ alebo „policajtov“ a snažia sa vylákať údaje na prístup k účtu.
Spoločnosť zároveň upozornila na lákavé úverové ponuky s „garantovaným schválením“ bez preverovania bonity, ktoré bývajú podmienené zaslaním osobných údajov alebo poplatkom vopred. Rizikom je aj zneužitie dokladov totožnosti či ich kópií, čo môže viesť k uzatvoreniu úveru bez vedomia dotknutej osoby. Opatrnosť odporúča aj pri vypĺňaní nezabezpečených online formulárov a zadávaní citlivých údajov na falošných webových stránkach.
Zborovský odporučil pri internetbankingu využívať silné heslá, dvojfaktorové overenie a pravidelne aktualizovať bezpečnostný softvér. Zároveň vyzýva, aby ľudia neposielali kópie dokladov neznámym osobám alebo cez nezabezpečené platformy a neklikali na odkazy v podozrivých e-mailoch či SMS.
„V prípade finančných záležitostí treba okamžite kontaktovať danú finančnú inštitúciu a potom sa riadiť jej inštrukciami. V týchto prípadoch je rýchlosť kľúčová,“ dodal Zborovský. Ak sa už človek stal obeťou podvodu, môže podľa neho podať aj trestné oznámenie.
