Digitalizácia firiem stagnuje, poisťovníctvo nereaguje dostatočne

Bratislava 14. augusta (TASR) - Digitalizácia firiem napriek pandémii nového koronavírusu stagnuje, dostatočne silno nereaguje ani sektor poisťovníctva - poisťovne neprešli plne na online biznis. Myslí si to šéf kompetenčného centra spoločnosti Softec Miroslav Vladár.



Nedostatočnú digitalizáciu segmentu poisťovní pripisuje Vladár nevyzretosti IT landscape týchto spoločností a širokého portfólia produktov, ktoré sa nedajú považovať za digitálne.



Z pohľadu IT sa podľa neho v podstate všetkým spoločnostiam podaril presun zamestnancov na homeoffice s navonok minimálnymi dosahmi na prevádzku. "V kontexte digitalizácie a zmeny procesov predaja a obsluhy zákazníka sme sa z môjho pohľadu posunuli len z osobných stretnutí k videohovorom. V oblasti poistenia sa na trhu stále viac objavujú šikovné insurtechy, startupy, ktoré začínajú pružne reagovať na potreby zákazníkov," podotkol Vladár s tým, že zatiaľ prichádzajú na trh síce iba s jednoduchými produktmi a aplikáciami, ale to sa môže čoskoro zmeniť, pokiaľ prídu ďalšie vlny koronakrízy a reakcie poisťovní budú nedostatočné.



Ako príklad uviedol Vladár poisťovňu Uniqa, ktorá pod značkou Cherrisk rozbehla v Maďarsku nový model peer to peer poistenia s 24-hodinovou dostupnosťou služieb a možnosťou pružnejšie uzatvárať, ale aj rušiť poistenie. "V prípade ďalších obmedzení je príjemné mať možnosť napríklad dočasne ukončiť poistenie auta, ktoré stojí v garáži," ilustroval Vladár.



Na Slovensku a v Česku sa podľa neho dá očakávať, že postupne poisťovne začnú spolupracovať s takýmito startupmi a pod rôznymi značkami predávať nové modely poistenia formou digitálnych produktov. "Príkladom môže byť český startup Mutumutu, ktorý vznikol spoluprácou poisťovne KB a Creative Dock, ktorý pomáha startupom vo fintechu," uzavrel Vladár.