Digitalizáciou bankových služieb šetríme papier, plasty, aj peniaze

Bratislava 22. apríla (OTS) - Napríklad výmenou fyzických bankových služieb za elektronické. Takto môžeme ročne ušetriť priemerne hoci aj 75 eur.



Podľa prieskumu 2muse pre 365.bank si vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu uvedomuje dôležitosť ochrany životného prostredia až 83 % populácie. Z pohľadu emisií CO2 sa pritom každá kríza doteraz podpísala pod čistejšie ovzdušie, no vždy išlo len o dočasný trend. Začať fungovať udržateľnejšie môže byť súčasťou nášho nového normálu.



Aj bežné bankové služby pritom môžeme využívať ekologickejšie. Prvým krokom je výmena fyzických služieb za digitálne. Výhodou je fakt, že šetríme nielen papier či plasty, ale aj svoje peniaze. Viaceré bankové poplatky za bežné bankové úkony sa totiž týkajú tých, ktoré prebiehajú fyzicky.



„Výmenou fyzického výpisu z účtu za elektronický, realizovaním bankových prevodov online či nastavením PIN kódu ku karte v mobilnej aplikácii šetríme papier, životné prostredie, ale aj svoje peniaze. Ak by sme využívali tieto služby aspoň raz za mesiac fyzicky a každý rok by sme si potrebovali zmeniť heslo ku karte, vyšlo by nás to priemerne takmer na 75 eur,“ uvádza Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.



Aktuálna pandémia pritom nahráva elektronickým službám aj v oblasti platenia. Podľa dát NBS v druhom kvartáli minulého roku hodnota platieb kartou po prvýkrát prevýšila výbery hotovosti. Tie boli dovtedy vždy vyššie než platby kartami. Rástol pritom aj počet online platieb na internete. V druhom štvrťroku minulého roku sa zvýšil ich podiel na 11,4 % a v závere roka predstavoval 12,4 %.