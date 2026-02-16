< sekcia Ekonomika
Digitalizáciu HR brzdí návratnosť investícií aj legislatíva
Ako ďalšiu bariéru uviedli tlak firiem na to, aby nový systém kopíroval existujúce interné procesy.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Automatizáciu a digitalizáciu HR procesov vo firmách najčastejšie brzdí nízka návratnosť investície, potreba prispôsobovania systémov, zložitá implementácia, riziko nesúladu s legislatívou a nedostatočná podpora po nasadení. Vyplýva to z informácií spoločnosti Humanet, slovenského poskytovateľa HR softvéru, ktorá identifikovala päť najčastejších prekážok úspešnej automatizácie v oblasti ľudských zdrojov.
Spoločnosť zároveň poukázala na to, že podľa analýzy McKinsey čelí vážnym problémom približne 70 % digitálnych transformácií. Pri HR projektoch podľa Humanetu firmy často narážajú na to, že prínosy automatizácie sa ťažko vyčíslujú. Odkázala pritom aj na prieskum Gartner z roku 2024, podľa ktorého 51 % HR lídrov nevie presne vyčísliť prínosy automatizácie, čo komplikuje obhajobu rozpočtov.
Ako ďalšiu bariéru organizácia uviedla tlak firiem na to, aby nový systém kopíroval existujúce interné procesy. Podľa spoločnosti je efektívnejšie zosúladiť procesy s osvedčenými postupmi systému, než systém nadmerne prispôsobovať.
Prekážkou digitalizácie HR je podľa spoločnosti aj legislatíva vrátane častých zmien či neistoty pri elektronických podpisoch, pre ktoré niektoré firmy vedú dokumentáciu duplicitne - elektronicky aj papierovo. Spoločnosť zároveň upozornila, že dôležitá je priebežná aktualizácia softvéru tak, aby zohľadňoval legislatívne zmeny včas.
Spoločnosť zároveň poukázala na to, že digitálna transformácia HR nie je len technologickou zmenou, ale aj kultúrnou zmenou smerom k dátovo orientovanému riadeniu ľudských zdrojov.
